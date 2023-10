Ben Sulayem, président de la FIA : "Nous avons vécu l'enfer

Au début de l'année, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclenché quelque chose qu'il n'avait pas prévu lui-même. Lorsqu'il a lancé "un processus de manifestation d'intérêt pour de nouvelles équipes potentielles dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA", les choses se sont gâtées. Pour lui, car comme il le révèle aujourd'hui à Austin, il a manifestement été approché parfois violemment pour ses projets.

Ceux-ci sont désormais bien connus et concrets. La fédération internationale a donné le feu vert à l'écurie de Michael Andretti pour qu'elle s'engage, elle a accepté la candidature de l'Américain.

Andretti pourrait donc théoriquement être présent sur la grille de départ avec deux voitures dès 2025, le plateau serait alors composé de 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). Et là, la résistance se fait sentir depuis longtemps. Ben Sulayem l'a manifestement ressenti.

Sans pointer du doigt une personne ou une organisation en particulier, il a évoqué à Austin la mort de son fils Saif, décédé début mars dans un accident de voiture à Dubaï : "J'ai vécu l'enfer", a-t-il déclaré.

Et d'enchaîner : "Je me demande : 'Qu'ai-je fait pour mériter toutes ces attaques en février et mars ? Ils m'ont attaqué le jour où j'ai ouvert la déclaration d'intérêt", a déclaré Ben Sulayem.

"Même lorsque mon fils est mort, ils m'ont attaqué, m'ont insulté, juste pour me briser parce que j'avais ouvert la Formule 1 au monde entier. C'était inutile, contre-productif et pas bon pour les affaires. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. En fin de compte, j'ai été élu pour m'occuper du sport. Rien ne va dans ma poche. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous n'avons pas de conseil d'administration qui partage l'argent, donc mon rôle est différent du leur. C'est très clair", a fulminé Ben Sulayem.

Interrogé sur les raisons de ces attaques contre lui, il a répondu qu'il n'en savait rien : "Juste parce que j'ai ouvert une déclaration d'intérêt. Nous avons un contrat (la convention Concorde) pour 12 (équipes). En avoir 12 et dire 'non, vous ne pouvez pas'... Je suis ici pour le sport automobile, pour l'esprit du sport. Vous considérez l'argent comme une part du gâteau et vous allez la partager".

Mais il a également précisé qu'il agirait à nouveau de la sorte. "S'il y a une autre équipe fiable et digne de ce nom, je rouvrirai la manifestation d'intérêt pour elle. C'est ainsi que cela se passera".

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10