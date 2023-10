Il presidente della FIA Ben Sulayem: un vero inferno

Il processo di ingresso della scuderia di Michael Andretti in Formula 1 ha causato molto scompiglio. È stato così fin dall'inizio, come rivela il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

All'inizio di quest'anno, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha scatenato qualcosa che lui stesso non si aspettava. Quando ha avviato "un processo di espressione di interesse per potenziali nuove squadre nel Campionato mondiale FIA di Formula Uno", le cose sono impazzite. Per lui, perché, come ha rivelato ora ad Austin, pare che sia stato avvicinato, a volte in modo violento, per i progetti.

Come è noto, ora sono concreti. La federazione mondiale ha dato il via libera all'ingresso nella squadra corse di Michael Andretti e ha accettato la candidatura dell'americano.

In teoria, Andretti potrebbe quindi avere due vetture sulla griglia di partenza già nel 2025, e lo schieramento sarebbe quindi di 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia in ordine.

Perché ora l'americano deve trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). E da tempo ci sono resistenze. Anche Ben Sulayem ne ha ovviamente risentito.

Senza puntare il dito contro una persona o un'organizzazione in particolare, ha affrontato il tema della morte del figlio Saif ad Austin, rimasto ucciso in un incidente stradale a Dubai all'inizio di marzo: "Ho passato l'inferno", ha detto.

E ha aggiunto: "Mi chiedo: "Cosa ho fatto per meritarmi tutti questi attacchi a febbraio e marzo?". Mi hanno attaccato il giorno in cui ho aperto la manifestazione d'interesse", ha detto Ben Sulayem.

"Anche quando mio figlio è morto, mi hanno attaccato, insultato, solo per distruggermi per aver aperto la Formula Uno a tutto il mondo. È stato inutile, controproducente e non fa bene agli affari. Possono dire quello che vogliono. In fin dei conti, sono stato eletto per occuparmi di questo sport. Non ho nulla in tasca. Non abbiamo azionisti, non abbiamo un consiglio che divide i soldi, quindi il mio lavoro è diverso dal loro. Questo è molto chiaro", ha dichiarato Ben Sulayem.

Alla domanda sul perché degli attacchi contro di lui, Ben Sulayem ha risposto di non saperlo: "Solo perché ho aperto una manifestazione di interesse. Abbiamo un contratto (l'accordo Concorde) per 12 squadre. Avere 12 squadre e dire 'no, non potete' .... Sono qui per il motorsport, per lo spirito di questo sport. Considerate i soldi come una fetta della torta e li condividerete".

Ma ha anche chiarito che lo farà di nuovo. "Se ci sarà un'altra squadra affidabile e meritevole, riaprirò la manifestazione d'interesse per quella. È così che accadrà".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10