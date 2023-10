Presidente da FIA, Ben Sulayem: "Passámos por um inferno

No início deste ano, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, lançou algo que ele próprio não estava à espera. Quando iniciou "um processo de manifestação de interesse para possíveis novas equipas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA", as coisas ficaram loucas. Para ele, porque, como revelou agora em Austin, foi aparentemente abordado, por vezes de forma violenta, por causa dos planos.

Como é sabido, eles são agora concretos. A federação mundial deu luz verde à equipa de Michael Andretti para se juntar à equipa e aceitou a candidatura do americano.

Teoricamente, Andretti poderia, assim, ter dois carros na grelha de partida já em 2025, passando a equipa a contar com 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja em ordem.

Porque agora o norte-americano tem de encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). E já há algum tempo que existe resistência. Ben Sulayem obviamente também sentiu isso.

Sem apontar o dedo a nenhuma pessoa ou organização em particular, abordou a morte do seu filho Saif em Austin, que morreu num acidente de viação no Dubai no início de março: "Passei por um inferno", disse.

E começou: "Pergunto a mim próprio: 'O que fiz eu para merecer todos estes ataques em fevereiro e março? Atacaram-me no dia em que abri a manifestação de interesse", disse Ben Sulayem.

"Mesmo quando o meu filho morreu, eles atacaram-me, insultaram-me, só para me quebrarem por abrir a Fórmula 1 ao mundo inteiro. Foi desnecessário, contraproducente e não foi bom para os negócios. Eles podem dizer o que quiserem. No final do dia, fui eleito para tomar conta do desporto. Nada vai para o meu bolso. Não temos accionistas, não temos um conselho de administração para dividir o dinheiro, por isso o meu trabalho é diferente do deles. Isso é muito claro", indignou-se Ben Sulayem.

Questionado sobre a razão dos ataques contra si, Ben Sulayem disse não saber: "Só porque abri uma manifestação de interesse. Temos um contrato (o acordo Concorde) para 12 (equipas). Ter 12 e dizer 'não, não podem'.... Estou aqui pelo desporto automóvel, pelo espírito do desporto. Olhamos para o dinheiro como uma fatia do bolo e vamos partilhá-lo".

Mas também deixou claro que o voltará a fazer. "Se houver outra equipa fiável e digna, reabrirei a manifestação de interesse para essa equipa. É assim que vai acontecer".

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10