Hülkenberg : "On serait tout le temps de mauvaise humeur".

A 36 ans, Nico Hülkenberg se trouve à l'automne de sa carrière. Ce week-end, au Mexique, l'Allemand disputera sa 200e course en Formule 1. Il attend toujours sa victoire, ainsi qu'une place sur le podium.

Les deux sont quasiment impossibles avec Haas, et cela n'a pas non plus été facile dans le passé, car Hülkenberg n'a jamais réussi à intégrer une équipe de pointe.

"En Formule 1, tout est une question de timing, et dans mon cas, cela n'a jamais fonctionné avec une équipe de pointe", a déclaré Hülkenberg au SID : "Je pense qu'il y a dans chaque carrière certaines fenêtres de temps dans lesquelles les choses doivent se produire. Dans mon cas, il y a malheureusement toujours eu quelque chose qui s'est interposé, mais j'ai quand même réussi à bâtir une bonne et longue carrière".

Deux opportunités se seraient présentées, en 2020 chez Red Bull Racing, en 2013 chez Ferrari. "En 2020, ce n'était pas vraiment proche, c'était très lâche et je l'ai ressenti comme tel. En 2013, j'étais beaucoup, beaucoup plus proche - mais manquer de peu, c'est malheureusement aussi passer à côté. A la fin, ils ont malheureusement pris une autre décision", explique Hülkenberg.

Cette pensée reste-t-elle omniprésente : si j'étais dans l'autre voiture, je gagnerais maintenant ?

Hülkenberg ne pense pas ainsi. "Si on pensait cela, on serait tout le temps de mauvaise humeur, donc je préfère ne pas le faire. Il faut tirer le meilleur parti du matériel que l'on a. Depuis mon retour, j'ai simplement beaucoup de plaisir, je vis tout cela de manière plus consciente, je profite davantage de cette vie de pilote de Formule 1. Cela fait du bien, même si, bien sûr, nous aimerions faire mieux sur le plan sportif".

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10