Hülkenberg: "Allora saresti sempre di cattivo umore".

Nico Hülkenberg sta guidando per la scuderia statunitense Haas nell'autunno della sua carriera. Ma il pilota di Emmerich non piange le occasioni mancate: sarebbe un peccato.

A 36 anni, Nico Hülkenberg è nell'autunno della sua carriera. Questo fine settimana in Messico, il tedesco completerà la sua 200a gara in Formula 1. È ancora in attesa di una vittoria e di un podio.

Entrambe le cose sono quasi impossibili con la Haas, e non è stato facile nemmeno in passato, visto che Hülkenberg non è mai riuscito a entrare in un top team.

"In Formula 1 è tutta una questione di tempismo, e per me non ha mai funzionato con un top team", ha detto Hülkenberg a SID: "Penso che in ogni carriera ci siano certe finestre di opportunità in cui le cose devono accadere. Con me, purtroppo, è sempre successo qualcosa, ma sono comunque riuscito a ritagliarmi una buona e lunga carriera".

Secondo quanto riferito, ci sono state due occasioni: nel 2020 alla Red Bull Racing e nel 2013 alla Ferrari. "Nel 2020 non c'è stato un vero e proprio avvicinamento, è stata una scelta molto libera e mi è sembrata tale. Nel 2013 ero molto, molto più vicino - ma purtroppo anche vicino è finito. Alla fine, purtroppo, hanno deciso diversamente", dice Hülkenberg.

Questo pensiero rimane onnipresente: se fossi nell'altra macchina, vincerei ora?

Hülkenberg non la pensa così. "Se lo pensassi, saresti sempre di cattivo umore, quindi preferisco non farlo. Bisogna trarre il meglio dal materiale che si ha a disposizione. Semplicemente mi diverto molto da quando sono tornato, vivo il tutto in modo più consapevole, mi godo di più questa vita da pilota di Formula 1. È una bella sensazione, anche se ovviamente non è così. È una bella sensazione, anche se naturalmente vorremmo essere in una posizione migliore dal punto di vista sportivo".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10