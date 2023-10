Hülkenberg: "Então estarias sempre de mau humor".

Nico Hülkenberg está a conduzir para a equipa americana Haas no outono da sua carreira. Mas o piloto de Emmerich não lamenta as oportunidades perdidas - isso iria estragar-lhe o humor.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Aos 36 anos, Nico Hülkenberg está no outono da sua carreira. Este fim de semana, no México, o alemão vai completar a sua 200ª corrida na Fórmula 1, mas ainda está à espera da sua vitória, bem como de um lugar no pódio.

Ambas são quase impossíveis com a Haas, e também não tem sido fácil no passado, uma vez que Hülkenberg nunca conseguiu chegar a uma equipa de topo.

"É tudo uma questão de timing na Fórmula 1 e, para mim, nunca funcionou com uma equipa de topo", disse Hülkenberg ao SID: "Penso que há certas janelas de oportunidade em todas as carreiras em que as coisas têm de acontecer. Comigo, infelizmente, houve sempre um imprevisto, mas mesmo assim consegui fazer uma boa e longa carreira".

Duas oportunidades surgiram, 2020 na Red Bull Racing e 2013 na Ferrari. "Em 2020 não estava muito perto, estava muito solto e senti-me assim. Em 2013 eu estava muito, muito mais perto - mas infelizmente o perto também acabou. No final, infelizmente, eles decidiram o contrário", diz Hülkenberg.

Será que este pensamento continua omnipresente: se eu estivesse no outro carro, ganharia agora?

Hülkenberg não pensa assim. "Se pensássemos assim, estaríamos sempre de mau humor, por isso prefiro não pensar assim. Temos de tirar o melhor partido do material que temos. Simplesmente divirto-me muito desde o meu regresso, vivo tudo de forma mais consciente, desfruto mais desta vida de piloto de Fórmula 1. É uma sensação boa, mesmo se, claro, gostaríamos de estar numa posição melhor em termos desportivos."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10