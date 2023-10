Verstappen mimó a Lambiase: Una buena paliza

Desde 2016, "GP", como también se le llama, ha sido el hombre al lado de Verstappen, y desde 2022 también ha sido el ingeniero jefe de carrera para todo el equipo RBR.

Ante todo, sin embargo, es el hombre de Verstappen al oído, el primer punto de contacto, el "cubo de la basura", también un sparring verbal. Ambos han encontrado una química, una longitud de onda que parece extraña a primera vista, pero que encaja en su complejidad.

No es tan raro que un piloto le grite a su ingeniero de carrera; ocurre todo el tiempo. En el caso de Verstappen y Lambiase, sin embargo, sucede con gran regularidad, y el contacto es recíproco.

En Austin, Lambiase tuvo su merecido durante la carrera y Verstappen le dijo en repetidas ocasiones que le dejara en paz porque estaba en la zona de frenada; de todas formas, el holandés estaba luchando mucho con los frenos en Austin. "Le pedí amablemente que no me hablara entonces. Le dije que por favor", dijo Verstappen. Si el tono era amistoso sigue siendo una cuestión de opinión.

El excampeón del mundo Damon Hill se muestra comprensivo con la situación de Verstappen durante la carrera. "Está en su cabeza", dijo Hill al podcast F1 Nation sobre los problemas que estaba teniendo Verstappen. "Te trae dudas. No sabes qué va a pasar después".

"No sabes qué va a pasar cuando pisas el freno y en el fondo de tu mente estás pensando 'me va a pillar'. Así que probablemente tienes que recortar un poco tu máximo potencial, y entonces te sientes vulnerable, y no creo que sea una forma agradable de correr", dijo Hill.

"Para Max, eso [los problemas de frenos] habría sido molesto, pero cuando habla por radio no parece ni la mitad de enfadado. Le da una buena paliza a GP [Gianpiero Lambiase], su pobre ingeniero", dijo Hill.

El presidente de los comisarios de la FIA, Tim Mayer, cree que "Max disfruta tomándole el pelo a su ingeniero. Hay algo en él que le excita [a Lambiase] cada vez", dijo Mayer.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10