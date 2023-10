Verstappen peste contre Lambiase : Une bonne correction

La relation entre le pilote et l'ingénieur de course est essentielle. Max Verstappen et Gianpiero Lambiase ont une relation spéciale, ils sont "comme un vieux couple". Ce qui ne manque pas d'amuser.

Depuis 2016, "GP", comme on l'appelle aussi, est l'homme aux côtés de Verstappen, et depuis 2022, il est également l'ingénieur de course en chef de toute l'équipe RBR.

Mais il est avant tout l'homme à l'écoute de Verstappen, le premier interlocuteur, la "poubelle", également le sparring partner verbal. Les deux ont trouvé une alchimie, une longueur d'onde qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui convient dans sa complexité.

Qu'un pilote s'en prenne à son ingénieur de course n'est pas si inhabituel, cela se produit régulièrement. Mais dans le cas de Verstappen et Lambiase, c'est avec une belle régularité, et les rapports sont réciproques.

A Austin, Lambiase s'est fait griller la politesse en course, il s'est fait engueuler à plusieurs reprises par Verstappen qui lui a demandé de le laisser tranquille parce qu'il se trouvait dans la zone de freinage, le Néerlandais ayant de toute façon beaucoup de mal avec les freins à Austin. "Je lui ai gentiment demandé de ne pas me parler à ce moment-là. J'ai dit s'il vous plaît", a déclaré Verstappen. Quant à savoir si le ton était amical, cela reste une question d'opinion.

L'ancien champion du monde Damon Hill comprend la situation de Verstappen pendant la course. "C'est dans ta tête", a déclaré Hill dans le podcast de F1 Nation à propos des problèmes rencontrés par Verstappen. "Cela apporte des doutes. Vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite".

"Vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous allez freiner et, dans votre tête, vous vous dites : 'ça va m'arriver'. Donc vous devez probablement réduire un peu votre potentiel maximum, et vous vous sentez alors vulnérable, et je ne pense pas que ce soit une belle façon de faire la course", a déclaré Hill.

"Pour Max, cela aurait été ennuyeux [les problèmes de freins], mais quand il parle à la radio, il n'a pas l'air à moitié aussi en colère. Il donne à GP [Gianpiero Lambiase], son pauvre ingénieur, une bonne correction", a déclaré Hill.

Le président des stewards de la FIA, Tim Mayer, pense que "Max prend simplement plaisir à se moquer de son ingénieur. Il a quelque chose qui l'excite [Lambiase] à chaque fois", a déclaré Mayer.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10