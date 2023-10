Verstappen ha coccolato Lambiase: Una bella batosta

Il rapporto tra pilota e ingegnere di gara è fondamentale. Max Verstappen e Gianpiero Lambiase hanno un rapporto speciale, sono "come una vecchia coppia di sposi". Il che crea divertimento.

Dal 2016 "GP", come viene chiamato, è l'uomo al fianco di Verstappen e dal 2022 è anche il capo ingegnere di gara dell'intero team RBR.

Prima di tutto, però, è l'uomo delle orecchie di Verstappen, il primo punto di contatto, la "pattumiera", anche uno sparring partner verbale. Entrambi hanno trovato una chimica, una lunghezza d'onda che sembra strana a prima vista, ma che si adatta alla sua complessità.

Non è così insolito che un pilota urli al suo ingegnere di gara; succede sempre. Nel caso di Verstappen e Lambiase, però, accade con grande regolarità e il contatto è reciproco.

Ad Austin, Lambiase ha avuto la sua rivincita durante la gara ed è stato ripetutamente invitato da Verstappen a lasciarlo in pace perché si trovava nella zona di frenata; l'olandese stava comunque faticando molto con i freni ad Austin. "Gli ho chiesto gentilmente di non parlarmi. Gli ho detto per favore", ha detto Verstappen. Se il tono fosse amichevole o meno resta una questione di opinioni.

L'ex campione del mondo Damon Hill è solidale con la situazione di Verstappen durante la gara. "È nella tua testa", ha detto Hill al podcast F1 Nation a proposito dei problemi di Verstappen. "Ti fa venire dei dubbi. Non sai cosa succederà dopo".

"Non sai cosa succederà quando freni e in fondo alla tua mente pensi 'mi prenderà'. Quindi probabilmente devi ridurre un po' il tuo potenziale massimo, e poi ti senti vulnerabile, e non credo sia un bel modo di gareggiare", ha detto Hill.

"Per Max, questo [i problemi ai freni] sarebbe stato fastidioso, ma quando parla alla radio non sembra così arrabbiato. Ha dato una bella lezione a GP [Gianpiero Lambiase], il suo povero ingegnere", ha aggiunto Hill.

Il presidente dei commissari sportivi della FIA, Tim Mayer, ritiene che "Max si diverta a prendere per il culo il suo ingegnere. C'è qualcosa in lui che lo fa eccitare ogni volta", ha detto Mayer.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10