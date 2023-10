Verstappen mimou Lambiase: Uma boa goleada

Desde 2016, "GP", como também é chamado, tem sido o homem ao lado de Verstappen e, desde 2022, é também o engenheiro-chefe de corrida de toda a equipa RBR.

Mas, acima de tudo, ele é o homem do ouvido de Verstappen, o primeiro ponto de contacto, o "caixote do lixo", também um parceiro de luta verbal. Ambos encontraram uma química, um comprimento de onda que parece estranho à primeira vista, mas que se encaixa na sua complexidade.

Não é assim tão invulgar um piloto gritar com o seu engenheiro de corrida; acontece a toda a hora. No caso de Verstappen e Lambiase, no entanto, acontece com grande regularidade, e o contacto é recíproco.

Em Austin, Lambiase teve o seu castigo durante a corrida e foi repetidamente aconselhado por Verstappen a deixá-lo em paz porque estava na zona de travagem; o holandês estava a ter muitas dificuldades com os travões em Austin. "Pedi-lhe gentilmente para não falar comigo. Eu disse por favor", disse Verstappen. Se o tom foi amigável continua a ser uma questão de opinião.

O ex-campeão mundial Damon Hill simpatiza com a situação de Verstappen durante a corrida. "Está na sua cabeça", disse Hill ao podcast F1 Nation sobre os problemas que Verstappen estava a ter. "Isso traz dúvidas. Você não sabe o que vai acontecer a seguir".

"Não sabes o que vai acontecer quando carregas nos travões e no fundo da tua mente estás a pensar 'vai apanhar-me'. Por isso, provavelmente temos de reduzir um pouco o nosso potencial máximo e sentimo-nos vulneráveis, o que não é uma boa forma de correr", afirmou Hill.

"Para o Max, isso [os problemas nos travões] teria sido irritante, mas quando ele fala no rádio não parece tão zangado. Ele dá ao GP [Gianpiero Lambiase], o seu pobre engenheiro, uma boa tareia", disse Hill.

O presidente dos comissários da FIA, Tim Mayer, acredita que "Max gosta de gozar com o seu engenheiro. Há algo nele que o deixa [Lambiase] sempre excitado", disse Mayer.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10