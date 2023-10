Ciudad de México: Bienvenidos a la locura normal

Utilizar el metro es pura necesidad para mucha gente en Ciudad de México: un viaje cuesta sólo 5 pesos, menos de 25 céntimos, y así no sólo el mexicano escapa de los traumáticos atascos.

El tráfico rodado de Ciudad de México es tan desesperante como el de São Paulo. Estamos hablando de un infarto interminable.

No es de extrañar que 4,5 millones de mexicanos tomen cada día el metro, que se llama "Sistema de Transporte Colectivo Metro", o STC Metro para abreviar. La red de metro de Ciudad de México consta de doce líneas y 215 estaciones, 30 de las cuales ofrecen un intercambiador entre al menos dos líneas de metro. 124 de las estaciones son subterráneas, 57 son en superficie y 34 están situadas en viaductos con eficaces pasarelas peatonales. Hasta aquí lo básico.

La red de metro tiene una longitud de unos 250 kilómetros y es un regalo del cielo para los mexicanos, especialmente para los que no saben leer ni escribir.





El ingenioso sistema de símbolos

Porque las estaciones no sólo tienen nombres, sino también símbolos: un pájaro, una uva, una mazorca de maíz, un cañón, etcétera. Estos pictogramas se introdujeron en 1969 basándose en un sistema de Lance Wyman porque el porcentaje de personas que no saben leer en México sigue siendo alarmantemente alto. Y muchos analfabetos simplemente se dicen a sí mismos: iré del saltamontes al pato, luego cogeré el siguiente tren hacia el águila y me bajaré en la fuente. No podría ser más sencillo.



La ruta diaria del reportero de confianza aquí en Ciudad de México: Desde el alojamiento 850 metros a pie por Donato Guerra hasta la calle Articulo 123, luego a la izquierda por la calle Balderas y descienda a la oscuridad de la estación de metro Juárez (señal: un pijo). Tomar la línea verde en dirección a la universidad hasta Centro Médico (Bastón Esculapio), ahí cambiar de línea a la nueve café y de ahí en dirección a Pantitlán, bajar en Ciudad Deportiva, y diez minutos después a pie estamos parados en el paddock de la Fórmula 1. Un poco sin aliento, porque no estamos acostumbrados al aire enrarecido.



Hasta aquí la teoría. Pero hay más, mucho más.



¿Cómo está de lleno el metro en Ciudad de México? Digámoslo así: medido con la densidad de gente que hay aquí en el tren, las sardinas tienen un salón de baile en su lata. Abarrotado significa que estás cerca de gente de la que realmente no quieres estar cerca por voluntad propia. Sobre todo porque la invención del desodorante ha pasado a algunos de ellos sin dejar rastro, pero por desgracia no sin olor. Muchos llevan una máscara.



Y eso es lo que le pasa a un novato del metro en México: cuando volvió la Fórmula 1 en 2015, me quedé pasmado en el andén mientras veía llegar mi tren: Ni siquiera en Shanghái había visto tanta gente en el metro, y eso es mucho decir. La puerta se abrió, salieron nadando unas 4569 sardinas, pero el tren seguía igual de lleno, lo que sin duda tuvo que ser una ilusión óptica, porque 4568 sardinas se apretujaron de nuevo.



¿Adivina qué sardina seguía de pie en el andén? Exactamente.



En el siguiente tren, hice lo que hacen los mexicanos: llega el tren, se abre la puerta, entonces me agarro contra ella y me aprieto de alguna manera. Los codazos en las costillas, los pies de los demás sobre los míos y algunas miradas desagradables son bastante normales.



Los mexicanos hace tiempo que aceptaron su destino de sardinas, pero se quejan de la impuntualidad de los trenes, como Miriam Reyes en X (antes Twitter), @shinigam901.





El ataque de los comerciantes voladores

A medida que avanza el trayecto hacia el circuito, el metro se vacía un poco en este miércoles, y tenemos más tiempo para maravillarnos con las artes impresionantes de los vendedores ambulantes voladores, con sus bolsas de plástico llenas de mercancía y el incomparable canto de alabanza: billetes de lotería, bolígrafos, caramelos, fantasmas de plástico que brillan, porque pronto volverá a ser Día de Muertos. "¡Uno por diez pesos! ¡Dos por fifeeeeeeeeeen peso! Agárralouuuuuuuu!"



En oferta especial hoy: compresas. No es fácil juzgar la edad de la vendedora. Pero a juzgar por sus arrugas, yo diría que ya estaba allí el 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo llamó a la resistencia armada contra el dominio colonial español, que finalmente condujo a la independencia de México.



Casi nadie compra nada. La mayoría de los mexicanos memorizan la pantalla de sus teléfonos móviles para evitar los ataques de las rebajas. Lo mismo puede decirse de los tres raperos prometedores que hoy han puesto letra a las canciones de los pasajeros del tren. Lo admito abiertamente: no entendí ni una cuarta parte de lo que gritaban. A juzgar por las expresiones de los demás pasajeros metropolitanos, he tenido suerte.



Y no mires a los ojos. De lo contrario, un comerciante se pondrá delante de nosotros porque cree que le interesamos. Entonces no hay escapatoria. Bajo dos bolígrafos y tres paquetes de chicles no hay nada que hacer.



En algún momento, el metro se convierte en subterráneo, porque el tren (con ruedas de goma, por cierto) sale de repente de la oscuridad de los túneles subterráneos a campo abierto. Un corto paseo y estoy parado en el autódromo (énfasis en la primera O) Hermanos Rodríguez (énfasis en la I).



En 2015, los periodistas se quedaron atónitos: la sala de prensa de la primera planta resultó ser un búnker sin ventanas, lúgubre, antipático, convertido en un congelador por el aire acondicionado, las fotos y los horarios se reproducían temblorosamente en las paredes y apenas eran legibles. Ni siquiera con gafas.



En ese momento, abrí con curiosidad una puerta: daba al aire libre, la brillante luz del sol lo inundaba todo, pero el camino también conducía cinco metros a las profundidades. No había red ni falso fondo, por no hablar de escaleras o barandillas. Los mexicanos tuvieron entonces la amabilidad de cerrar discretamente la puerta, por si alguien quería entrar descaradamente en la habitación contigua.



Poco ha cambiado: sigue sin haber ventanas. En cambio, los cuadros tirados en la pared son tan picantes como la comida mexicana.





Hay picante, más picante y México

Ya que estamos con el tema, vale un recordatorio de cortesía para el europeo normal: el picante en el sentido mexicano tiene muy poco que ver con el picante en casa, hágame caso.



En Europa, cuando nuestras papilas gustativas se ven atacadas por el picante, nos ayudamos con algunos trucos de probada eficacia: comer un trozo de pan, por ejemplo.



Si pides picante mexicano, puedes pedir al mismo tiempo un extintor. O la ambulancia. No hay pan en el mundo que ayude.



Y si le parece increíble lo que un picante hace en la boca y la garganta, debería preguntarse qué pasa después en el estómago. O en el curso posterior de la digestión.



Los mexicanos se desean "¡Buen provecho!" para tener buen apetito. Por algo sonríen y dicen al europeo: "¡Buena suerte! - Buena suerte.