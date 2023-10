Mexico : bienvenue dans la folie ordinaire

Prendre le métro à Mexico est une pure nécessité pour de nombreuses personnes : un trajet ne coûte que 5 pesos, soit moins de 25 centimes d'euro, et de cette manière, le Mexicain n'est pas le seul à échapper aux traumatisants embouteillages.

Le trafic routier de Mexico est à peu près aussi désespéré que celui de São Paulo. On parle ici d'un infarctus qui n'en finit pas.

Rien d'étonnant donc à ce que 4,5 millions de Mexicains se rabattent chaque jour sur le métro, appelé "Sistema de Transporte Colectivo Metro", en abrégé STC Metro. Le réseau de métro de Mexico est composé de douze lignes et de 215 stations, dont 30 offrent une possibilité de correspondance entre au moins deux lignes de métro. 124 des stations sont souterraines, 57 sont en surface et 34 sont situées en viaduc avec des passerelles performantes pour les piétons. Voilà pour les principes de base.

Le réseau de métro s'étend sur environ 250 kilomètres et est un cadeau de Dieu pour les Mexicains, surtout pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire.





L'astucieux système de symboles

En effet, les stations n'ont pas seulement des noms, mais aussi des symboles - un oiseau, une grappe de raisin, un épi de maïs, un canon et ainsi de suite. Ces pictogrammes ont été introduits en 1969 sur la base d'un système de Lance Wyman, car le pourcentage de personnes ne sachant pas lire au Mexique reste effroyablement élevé. Ainsi, de nombreuses personnes analphabètes se disent simplement : je vais de la sauterelle au canard, puis je prends le train suivant en direction de l'aigle et je descends à la fontaine. C'est aussi simple que ça.



Le trajet quotidien du rapporteur de confiance ici à Mexico : depuis le logement, 850 mètres de marche pour remonter la Donato Guerra jusqu'à la Calle Articulo 123, puis à gauche dans la Calle Balderas et plonger dans l'obscurité de la station de métro Juárez (signe : un homme noble). Prendre la ligne verte en direction de l'université jusqu'au Centro Médico (bâton d'Esculape), changer de ligne pour la 9 marron et de là, prendre la direction de Pantitlán, descendre à la Ciudad Deportiva et dix minutes de marche plus tard, nous voilà dans le camp des pilotes de Formule 1. Légèrement essoufflés, car nous ne sommes pas habitués à l'air raréfié.



Voilà pour la théorie. Mais c'est plus, beaucoup plus.



A quel point le métro de Mexico est-il bondé ? Disons que par rapport à la densité de personnes dans la rame, les sardines ont une salle de bal dans leur boîte. Plein à craquer signifie que l'on est proche de personnes dont on ne veut pas être proche par choix. D'autant plus que l'invention du déodorant n'a pas laissé de traces chez certains, mais malheureusement pas d'odeur. Beaucoup portent un masque.



Et c'est ce qui arrive à un rookie du métro à Mexico : lors du retour de la Formule 1 en 2015, je suis resté stupéfait sur la voie ferrée en voyant mon train arriver : Même à Shanghai, je n'avais pas vu autant de monde dans le métro, et ça veut dire quelque chose. La porte s'est ouverte, 4569 sardines en sont sorties, mais la rame semblait toujours aussi pleine, ce qui devait sans aucun doute être une illusion d'optique, car 4568 sardines se pressaient à l'intérieur.



Devinez quelle sardine se tenait encore sur le quai comme si elle avait été frappée par le tonnerre. Exactement.



Pour le train suivant, j'ai fait comme les Mexicains : le train arrive, la porte s'ouvre, puis il suffit de se tenir à fond et de pousser d'une manière ou d'une autre. Les coudes dans les côtes, les pieds d'autrui sur les miens et quelques mauvais regards sont tout à fait normaux.



Les Mexicains s'en remettent depuis longtemps à leur destin de sardines, mais pestent contre le manque de ponctualité des trains, comme Miriam Reyes sur X (anciennement Twitter), @shinigam901.





Attaque des marchands volants

Au fur et à mesure que nous avançons vers le circuit, le métro se vide un peu ce mercredi, et nous avons plus de temps pour admirer les prouesses à couper le souffle des marchands volants, avec leurs sacs en plastique remplis de marchandises et leur chant incomparable d'encouragement : billets de loterie, stylos, bonbons, fantômes en plastique lumineux, car c'est bientôt à nouveau le jour des morts. "Un pour dix pesos ! Deux pour quinze pesos ! Servez-vous !"



En promotion aujourd'hui : les serviettes hygiéniques. L'âge de la vendeuse n'est pas facile à évaluer. Mais à en juger par ses rides, elle était déjà là le 16 septembre 1810, lorsque le prêtre Miguel Hidalgo a appelé à la résistance armée contre la domination coloniale espagnole, ce qui a finalement conduit à l'indépendance du Mexique.



Presque personne n'achète. La plupart des Mexicains apprennent par cœur l'écran de leur téléphone portable pour éviter les attaques de vente. Il en va de même pour les trois rappeurs en herbe qui ont texté les passagers du train aujourd'hui. J'avoue volontiers que je n'ai pas compris un quart de ce qu'ils ont crié. A en juger par l'expression des autres passagers du métro, j'ai eu de la chance.



Et surtout pas de contact visuel ! Sinon, un commerçant se tiendra immédiatement devant nous parce qu'il pense que nous sommes intéressés. Il n'y a alors pas d'échappatoire. En dessous de deux stylos et de trois paquets de chewing-gum, il n'y a rien à faire.



A un moment donné, le métro se transforme en Ü-Bahn, car le train (d'ailleurs monté sur des roues en caoutchouc) sort tout à coup de l'obscurité des tunnels souterrains pour aller à l'air libre. Une courte marche et me voilà sur le terrain de course de l'Autódromo (accent sur le premier O) Hermanos Rodríguez (accent sur le I).



En 2015, les journalistes sont restés bouche bée : la salle de presse au premier étage s'est avérée être un bunker sans fenêtre, sombre, peu accueillant, transformé en congélateur par l'air conditionné, des images et des horaires joués en tremblant sur les murs et presque illisibles. Même avec des lunettes, c'était impossible.



A l'époque, j'ai ouvert une porte avec curiosité : elle donnait sur l'extérieur, un soleil éclatant inondait tout, mais le chemin menait aussi à cinq mètres de profondeur. Sans filet, sans même parler d'escalier ou de rampe. Les Mexicains ont ensuite eu la gentillesse de verrouiller discrètement la porte, au cas où quelqu'un voudrait passer à la pièce suivante.



Peu de choses ont changé : toujours pas de fenêtres. En revanche, les images projetées sur les murs sont aussi tranchantes que la nourriture mexicaine.





Il y a épicé, plus épicé et Mexique

Mais puisque nous abordons le sujet, l'Européen lambda a droit à une mise en garde polie : le piquant au sens mexicain n'a rien à voir avec le piquant chez nous, croyez-moi.



En Europe, en cas d'attaque de nos papilles gustatives par le piquant, nous nous débrouillons avec quelques astuces éprouvées - manger un morceau de pain, par exemple.



Si vous commandez un plat mexicain épicé, vous pouvez également commander un extincteur. Ou l'ambulance. Là, aucun pain au monde ne sert à rien.



Et si vous trouvez étonnant ce qu'un piment fort fait dans la bouche et la gorge, vous devriez logiquement vous demander ce qui se passe ensuite dans l'estomac. Ou dans la suite de la digestion.



Entre eux, les Mexicains se souhaitent un "¡Buen provecho !" pour un bon appétit. Ce n'est pas sans raison qu'ils disent en souriant à l'Européen qui mange : "¡Buena suerte ! - bonne chance.