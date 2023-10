Città del Messico: Benvenuti nella normale follia

Usare la metropolitana è una pura necessità per molti abitanti di Città del Messico: una corsa costa solo 5 pesos, meno di 25 centesimi, e in questo modo non solo i messicani sfuggono ai traumatici ingorghi.

Il traffico stradale di Città del Messico è senza speranza come quello di San Paolo. Stiamo parlando di un infarto senza fine.

Non c'è da stupirsi che 4,5 milioni di messicani prendano ogni giorno la metropolitana, che si chiama "Sistema de Transporte Colectivo Metro", o STC Metro in breve. La rete metropolitana di Città del Messico è composta da dodici linee e 215 stazioni, 30 delle quali offrono un interscambio tra almeno due linee della metropolitana. 124 stazioni sono sotterranee, 57 in superficie e 34 in viadotto con efficienti ponti pedonali. Questo per quanto riguarda le basi.

La rete metropolitana ha una lunghezza di circa 250 chilometri ed è una manna dal cielo per i messicani, soprattutto per quelli che non sanno leggere o scrivere.





L'ingegnoso sistema di simboli

Le stazioni non hanno solo nomi, ma anche simboli: un uccello, un'uva, una pannocchia, un cannone e così via. Questi pittogrammi sono stati introdotti nel 1969 sulla base di un sistema di Lance Wyman, perché la percentuale di persone in Messico che non sanno leggere rimane allarmante. E così molti analfabeti si dicono semplicemente: vado dalla cicala all'anatra, poi prendo il treno successivo verso l'aquila e scendo alla fontana. Non potrebbe essere più semplice.



Il percorso quotidiano del reporter di cui vi fidate qui a Città del Messico: dall'alloggio, a 850 metri, salite su Donato Guerra fino a Calle Articulo 123, poi a sinistra in Calle Balderas e scendete nell'oscurità della stazione della metropolitana Juárez (cartello: un uomo elegante). Prendiamo la linea verde in direzione dell'università fino al Centro Médico (personale di Esculapio), lì cambiamo linea con la nove marrone e da lì in direzione Pantitlán, scendiamo alla Ciudad Deportiva e dieci minuti dopo a piedi ci troviamo nel paddock della Formula 1. Un po' senza fiato, perché non siamo abituati all'aria rarefatta.



Questo per quanto riguarda la teoria. Ma c'è di più, molto di più.



Quanto è affollata la metropolitana di Città del Messico? Mettiamola così: rispetto alla densità di persone presenti sul treno, le sardine hanno una sala da ballo nella loro scatola. Affollata significa che si è vicini a persone a cui non si vuole stare vicini di propria volontà. Soprattutto perché l'invenzione del deodorante ha fatto passare alcuni di loro senza lasciare traccia, ma purtroppo non senza odore. Molti indossano una maschera.



Ed è quello che succede a un novellino della metropolitana in Messico: quando nel 2015 è tornata la Formula 1, sono rimasto a bocca aperta sulla banchina mentre guardavo il mio treno arrivare: Nemmeno a Shanghai ho visto così tanta gente in metropolitana, e questo è tutto dire. La porta si è aperta, 4569 sardine sono uscite a nuoto, ma il treno sembrava ancora pieno, il che senza dubbio doveva essere un'illusione ottica, perché 4568 sardine sono entrate di nuovo.



Indovinate quale sardina era ancora in piedi, folgorata, sulla banchina? Esattamente.



Sul treno successivo, ho fatto quello che fanno i messicani: arriva il treno, si apre la porta, poi mi aggrappo ad essa e mi faccio strada in qualche modo. Gomiti nelle costole, piedi altrui sui miei e qualche sguardo cattivo sono del tutto normali.



I messicani hanno accettato da tempo il loro destino di sardine, ma si lamentano della scarsa puntualità dei treni, come Miriam Reyes su X (ex Twitter), @shinigam901.





L'attacco dei commercianti volanti

Man mano che il viaggio verso il circuito procede, la metropolitana si svuota un po' in questo mercoledì, e abbiamo più tempo per meravigliarci delle arti mozzafiato degli ambulanti volanti, con i loro sacchetti di plastica pieni di merce e l'incomparabile canto di lode: biglietti della lotteria, penne, caramelle, fantasmi di plastica luminosi, perché presto sarà di nuovo il giorno dei morti. "Uno per dieci peso! Due per cinquantacinque pesos! Prendetelo!"



In offerta speciale oggi: assorbenti igienici. Non è facile valutare l'età della commessa. Ma a giudicare dalle sue rughe, direi che si trovava già lì il 16 settembre 1810, quando il sacerdote Miguel Hidalgo lanciò un appello alla resistenza armata contro il dominio coloniale spagnolo, che alla fine portò all'indipendenza del Messico.



Quasi nessuno compra nulla. La maggior parte dei messicani memorizza il display del proprio cellulare per evitare gli attacchi dei venditori. Lo stesso vale per i tre rapper emergenti che oggi hanno fatto il verso ai passeggeri del treno. Lo ammetto liberamente: non ho capito un quarto di quello che stavano gridando. A giudicare dalle espressioni degli altri passeggeri metropolitani, sono stato fortunato.



E non guardate negli occhi! Altrimenti un commerciante ci si para davanti perché pensa che siamo interessati. A quel punto non c'è scampo. Sotto due penne e tre pacchetti di gomme da masticare non c'è niente da fare.



A un certo punto, la metropolitana diventa una metropolitana, perché il treno (su ruote di gomma, tra l'altro) esce improvvisamente dall'oscurità delle gallerie sotterranee all'aperto. Una breve passeggiata e mi trovo sui campi di gara dell'Autódromo (accento sulla prima O) Hermanos Rodríguez (accento sulla I).



Nel 2015, i giornalisti rimasero sbalorditi: la sala stampa al primo piano si rivelò un bunker senza finestre, cupo, ostile, trasformato in un congelatore dall'aria condizionata, immagini e orari riprodotti in modo tremolante sulle pareti e difficilmente leggibili. Nemmeno con gli occhiali.



Allora aprii curiosamente una porta: conduceva all'aria aperta, la luce del sole scintillante inondava tutto, ma il percorso conduceva anche a cinque metri di profondità. Non c'erano né rete né doppio fondo, per non parlare di scale o parapetti. I messicani sono stati poi così gentili da chiudere discretamente la porta, nel caso in cui qualcuno volesse entrare sfacciatamente nella stanza successiva.



Poco è cambiato: non ci sono ancora finestre. Al contrario, i quadri appesi alle pareti sono piccanti come il cibo messicano.





C'è il piccante, il più piccante e il Messico.

Già che siamo in argomento, un cortese richiamo vale per i normali europei: il piccante in senso messicano ha ben poco a che fare con il piccante di casa nostra, credetemi sulla parola.



In Europa, quando le nostre papille gustative vengono attaccate dal piccante, ci aiutiamo con alcuni trucchi collaudati: ad esempio, mangiando un pezzo di pane.



Se ordinate il messicano piccante, potete ordinare contemporaneamente un estintore. O l'ambulanza. Non c'è pane al mondo che tenga.



E se vi sembra incredibile l'effetto che un peperoncino fa sulla bocca e sulla gola, dovreste chiedervi cosa succede dopo nello stomaco. O nell'ulteriore corso della digestione.



I messicani si augurano a vicenda "¡Buen provecho!" per il buon appetito. C'è un motivo per cui sorridono e dicono agli europei: "¡Buena suerte! - Buona fortuna".