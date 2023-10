Cidade do México: Bem-vindo à loucura normal

Utilizar o metro é uma necessidade para muitas pessoas na Cidade do México: uma viagem custa apenas 5 pesos, menos de 25 cêntimos, e desta forma não são só os mexicanos que escapam aos traumáticos engarrafamentos.

O trânsito rodoviário da Cidade do México é tão desesperante como o de São Paulo. Estamos a falar de um infarto sem fim.

Não admira que 4,5 milhões de mexicanos utilizem diariamente o metro, que se chama "Sistema de Transporte Coletivo Metro", ou STC Metro. A rede de metro da Cidade do México é composta por doze linhas e 215 estações, 30 das quais oferecem um intercâmbio entre pelo menos duas linhas de metro. 124 das estações são subterrâneas, 57 são acima do solo e 34 estão localizadas em viadutos com eficientes pontes para pedestres. Isto é o mais básico.

A rede de metro tem uma extensão de cerca de 250 quilómetros e é uma dádiva de Deus para os mexicanos, especialmente para aqueles que não sabem ler nem escrever.





O inteligente sistema de símbolos

As estações não têm apenas nomes, mas também símbolos - um pássaro, uma uva, uma espiga de milho, um canhão, etc. Estes pictogramas foram introduzidos em 1969, com base num sistema de Lance Wyman, porque a percentagem de pessoas que não sabem ler no México continua a ser alarmantemente elevada. E muitos analfabetos dizem simplesmente a si próprios: "Vou do gafanhoto ao pato, depois apanho o próximo comboio em direção à águia e saio na fonte. Não podia ser mais simples.



O percurso diário do repórter em quem confia aqui na Cidade do México: Do alojamento, 850 metros a pé, suba a Donato Guerra até à Calle Articulo 123, depois à esquerda para a Calle Balderas e desça até à escuridão da estação de metro Juárez (sinal: um homem elegante). Apanhar a linha verde em direção à universidade até ao Centro Médico (Aesculapian Staff), aí mudar de linha para a nove castanha e daí em direção a Pantitlán, sair em Ciudad Deportiva, e dez minutos depois, a pé, estamos no paddock da Fórmula 1. Um pouco sem fôlego, porque não estamos habituados ao ar rarefeito.



Lá se foi a teoria. Mas há mais, muito mais.



Quão cheio está o metro na Cidade do México? Vejamos: comparando com a densidade de pessoas aqui no comboio, as sardinhas têm um salão de baile na sua lata. Cheio significa que estamos perto de pessoas de quem não queremos estar perto por vontade própria. Especialmente porque a invenção do desodorizante passou por algumas delas sem deixar rasto, mas infelizmente não sem cheiro. Muitos usam uma máscara.



E é isso que acontece a um novato do metro no México: quando a Fórmula 1 regressou em 2015, fiquei atónito na plataforma enquanto via o meu comboio a chegar: Nem mesmo em Xangai vi tanta gente no metro, e isso é dizer alguma coisa. A porta abriu-se, 4569 sardinhas saíram a nado, mas o comboio continuava a parecer cheio, o que, sem dúvida, devia ser uma ilusão de ótica, porque 4568 sardinhas voltaram a entrar.



Adivinhem qual era a sardinha que ainda estava na plataforma? Exatamente.



No comboio seguinte, fiz o que os mexicanos fazem: o comboio chega, a porta abre-se, e eu seguro-me contra ela e faço pressão. Cotovelos nas costelas, pés de outras pessoas em cima dos meus e alguns olhares desagradáveis são normais.



Os mexicanos há muito que aceitaram o seu destino de sardinhas, mas queixam-se da falta de pontualidade dos comboios, como Miriam Reyes no X (antigo Twitter), @shinigam901.





Ataque dos comerciantes voadores

À medida que a viagem em direção ao circuito avança, o metro esvazia-se um pouco nesta quarta-feira, e temos mais tempo para nos maravilharmos com as artes de cortar a respiração dos vendedores ambulantes, com os seus sacos de plástico cheios de mercadorias e o incomparável cântico de louvor: bilhetes de lotaria, canetas, rebuçados, fantasmas de plástico brilhantes, porque em breve será novamente Dia dos Mortos. "Um por dez pesos! Dois por cinco pesos! Agarrem-nouuuuuuuu!"



Em oferta especial hoje: pensos higiénicos. Não é fácil avaliar a idade da vendedora. Mas, a julgar pelas rugas, diria que já lá estava no dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo apelou à resistência armada contra o domínio colonial espanhol, que acabou por conduzir à independência do México.



Quase ninguém compra nada. A maioria dos mexicanos memoriza o visor dos seus telemóveis para evitar os ataques dos vendedores. O mesmo se passa com os três rappers em ascensão que hoje cantaram as letras para os passageiros do comboio. Admito que não percebi um quarto do que eles estavam a gritar. A julgar pelas expressões nos rostos dos outros passageiros do metropolitano, tive sorte.



E não faça contacto visual! Caso contrário, um comerciante estará mesmo à nossa frente porque pensa que estamos interessados. Depois, não há fuga possível. Sob duas canetas e três pacotes de pastilhas elásticas, não há nada a fazer.



A certa altura, o metro torna-se subterrâneo, porque o comboio (com rodas de borracha, aliás) sai subitamente da escuridão dos túneis subterrâneos para o ar livre. Uma curta caminhada e estou no recinto de corridas do Autódromo (ênfase no primeiro O) Hermanos Rodríguez (ênfase no I).



Em 2015, os jornalistas ficaram estupefactos: a sala de imprensa do primeiro andar revelou-se um bunker sem janelas, sombrio, antipático, transformado num congelador pelo ar condicionado, com imagens e tempos reproduzidos de forma trémula nas paredes e pouco legíveis. Nem mesmo com óculos.



Nessa altura, abri curiosamente uma porta: dava para o ar livre, a luz brilhante do sol inundava tudo, mas o caminho também levava cinco metros para as profundezas. Não havia rede nem fundo falso, para não falar de escadas ou corrimões. Os mexicanos tiveram então a gentileza de trancar discretamente a porta, para o caso de alguém querer entrar impetuosamente na sala ao lado.



Pouco mudou: continua a não haver janelas. Em vez disso, os quadros afixados na parede são tão picantes como a comida mexicana.





Há o picante, o mais picante e o México

Já que estamos a falar do assunto, um lembrete educado aplica-se ao europeu normal: picante no sentido mexicano tem muito pouco a ver com picante em casa, acreditem na minha palavra.



Na Europa, quando as nossas papilas gustativas são atacadas pelo picante, socorremo-nos de alguns truques testados e comprovados - comer um pedaço de pão, por exemplo.



Se pedirmos comida mexicana picante, podemos pedir um extintor de incêndio ao mesmo tempo. Ou a ambulância. Não há pão no mundo que ajude.



E se acha espantoso o que uma malagueta picante faz à boca e à garganta, deve perguntar a si próprio o que acontece depois no estômago. Ou no curso posterior da digestão.



Os mexicanos desejam uns aos outros "¡Buen provecho!" para um bom apetite. Há uma razão pela qual sorriem e dizem ao europeu: "¡Buena suerte! - Boa sorte.