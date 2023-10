Max Verstappen : "Je m'attends à de la résistance au Mexique".

L'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico est un bon endroit pour le champion du monde Max Verstappen : Il a déjà pu y gagner quatre fois ! "Je me réjouis de l'atmosphère électrisante".

Aucun circuit n'a vu Max Verstappen gagner autant de courses que l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico. Le Néerlandais a triomphé en 2017, 2018, 2021 et 2022.

Avant son 182e week-end de GP, Max déclare : "Nous nous rendons au Mexique avec de bonnes intentions. Ces deux dernières années, nous avons eu nos deux pilotes sur le podium (Sergio Pérez a terminé troisième à chaque fois, M.B.). Nous parlons de la course à domicile de Checo, alors tout le monde peut imaginer ce qui va se passer".

"L'ambiance est vraiment électrique, surtout lors du passage dans le stade, à travers le Foro Sol".

"A cause de l'air raréfié, les voitures sont à la limite en matière de refroidissement, mais le modèle RB19 fonctionne généralement sans se plaindre, quelles que soient les conditions".

"Nous avons fait deux sprints, au Qatar et au Texas, et je suis heureux de retrouver un week-end au rythme normal".



"Si je me base sur ce qui s'est passé à Austin, nous devons nous préparer à une lutte acharnée. Notre objectif reste le même - tirer le meilleur parti de nos possibilités, idéalement cela signifie une victoire".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10