Max Verstappen: "Mi aspetto resistenza in Messico".

L'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico è un luogo ideale per il campione del mondo Max Verstappen: Qui ha già vinto quattro volte! "Non vedo l'ora di vivere un'atmosfera elettrizzante".

Max Verstappen non ha vinto più gare in nessun circuito che all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. L'olandese ha trionfato nel 2017, 2018, 2021 e 2022.

Max ha dichiarato in vista del suo 182° weekend di GP: "Andiamo in Messico con il morale alto. Negli ultimi due anni abbiamo avuto entrambi i piloti sul podio (Sergio Pérez è arrivato terzo in entrambe le occasioni, M.B.). Stiamo parlando della gara di casa di Checo, quindi tutti possono immaginare cosa succederà".

"L'atmosfera è davvero elettrizzante, soprattutto quando si attraversa lo stadio, il Foro Sol".

"A causa dell'aria rarefatta, le vetture sono al limite in termini di raffreddamento, ma il modello RB19 di solito funziona senza problemi in tutte le condizioni".

"Abbiamo avuto due sprint, in Qatar e in Texas, e sono contento di essere tornato a un weekend di corse normali".



"Se prendo come base quanto accaduto ad Austin, dobbiamo prepararci a una dura battaglia. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: sfruttare al massimo le opportunità, idealmente questo significa vincere".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10