Max Verstappen: "Espero resistência no México".

O Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, é um bom sítio para o campeão do mundo Max Verstappen: Ele já ganhou aqui quatro vezes! "Estou ansioso pela atmosfera eletrizante".

Max Verstappen não ganhou mais corridas em nenhum circuito do que no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. O holandês triunfou em 2017, 2018, 2021 e 2022.

Max diz, antes do fim de semana do seu 182º GP: "Estamos a viajar para o México com boa disposição. Nos últimos dois anos, tivemos ambos os pilotos no pódio (Sergio Pérez terminou em terceiro em ambas as ocasiões, M.B.). Estamos a falar da corrida em casa do Checo, por isso toda a gente pode imaginar o que se vai passar".

"A atmosfera é realmente eletrizante, especialmente quando se passa pelo estádio, pelo Foro Sol."

"Devido ao ar rarefeito, os carros estão no limite em termos de arrefecimento, mas o modelo RB19 funciona normalmente sem queixas em todas as condições."

"Tivemos dois sprints, no Qatar e no Texas, e estou contente por estarmos de volta a um fim de semana de corrida normal."



"Se eu tomar como base o que aconteceu em Austin, então temos de nos preparar para uma batalha difícil. O nosso objetivo continua a ser o mesmo - tirar o máximo partido das oportunidades, o que idealmente significa uma vitória."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10