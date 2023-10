GP del Messico in TV: Ecco come sarà il tempo

Il Messico è un Gran Premio tradizionale: il 4 novembre 1962 si svolse il primo Gran Premio del Paese centroamericano, per così dire in prova; un anno dopo, il Gran Premio entrò a far parte del Campionato mondiale di Formula 1.

Buone notizie per i piloti di Formula 1: l'imponderabilità della pioggia per il prossimo weekend del GP all'Autódromo Hermanos Rodríguez diminuirà di giorno in giorno.

Venerdì, un fronte di maltempo ci saluterà, con il 40% di possibilità di pioggia, e la pista potrebbe essere ancora bagnata nella prima sessione di prove.

Sabato, secondo i servizi meteorologici messicani, non ci sarà più pioggia, le qualifiche e la gara si svolgeranno in condizioni ideali di 25 gradi, con al massimo nuvole innocue.



Vi terremo aggiornati con il nostro live ticker dalle qualifiche (28 ottobre ore 23.00 ora europea) e dalla gara (29 ottobre ore 21.00). Come di consueto, di seguito troverete anche le date di trasmissione più importanti per ServusTV, ORF, Sky e SRF.





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21,362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10





