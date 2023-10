GP do México na TV: Como vai estar o tempo

O primeiro GP do México teve lugar a 4 de novembro de 1962, mas só um ano mais tarde é que a corrida passou a fazer parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. 60 anos depois, dizemos se o clima temperamental do México desempenha algum papel.

O México é um Grande Prémio tradicional: a 4 de novembro de 1962, realizou-se o primeiro Grande Prémio do país da América Central, por assim dizer, a título experimental; um ano mais tarde, o Grande Prémio passou a fazer parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Boas notícias para os pilotos de Fórmula 1: a imponderabilidade da chuva para o próximo fim de semana de GP no Autódromo Hermanos Rodríguez diminuirá de dia para dia.

Na sexta-feira, uma frente de mau tempo despedir-se-á, com 40% de hipóteses de chuva, e a pista poderá ainda estar molhada na primeira sessão de treinos.

No sábado, de acordo com os serviços meteorológicos mexicanos, não haverá mais chuva, a qualificação e a corrida realizar-se-ão em condições ideais de 25 graus, com nuvens inofensivas no máximo.



Manter-vos-emos informados com o nosso live ticker da qualificação (28 de outubro às 23h00, hora europeia) e da corrida (29 de outubro às 21h00). Como é habitual, também encontrará abaixo as datas de transmissão mais importantes para a ServusTV, ORF, Sky e SRF.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21,362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10





