Fred Vasseur (Ferrari) : une demande claire avant le GP du Mexique

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur s'exprime avant le week-end de course au Mexique sur les disqualifications d'Austin. Il explique également ce qu'il attend de son équipe pour le 19e week-end de course de la saison.

L'équipe Ferrari a dû avaler une pilule amère à Austin après la course : Charles Leclerc a perdu sa sixième place parce que la plaque de fond de sa voiture GP était trop abrasive. Maigre consolation : Lewis Hamilton ayant également été disqualifié, Carlos Sainz est remonté à la troisième place. Le chef d'équipe Fred Vasseur est convaincu que l'Espagnol la mérite.

"Nous quittons Austin avec un résultat qui diffère de l'ordre dans lequel le drapeau à damier est tombé. Les disqualifications ont permis à Carlos de monter sur le podium, ce qu'il mérite au vu de la manière dont il a géré sa course", explique le Français.

"De plus, les décisions des commissaires de course nous ont permis de gagner quelques points dans la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs", se réjouit le chef d'équipe. En effet, l'écart entre la Scuderia de Maranello et l'équipe Mercedes, deuxième, est passé de 31 à 22 points au championnat du monde.

En vue du week-end de course à venir sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Vasseur exige : "Je veux voir au Mexique une équipe plus concentrée, car nous ne pouvons pas nous permettre de mal évaluer l'évolution de la course, comme ce fut le cas à Austin".

L'homme de 55 ans sait que "l'altitude du circuit de Mexico influence différents aspects du comportement de nos voitures, cela va de la puissance à la gestion des pneus. Comme nous allons une fois de plus passer un week-end normal sans sprint, nous aurons suffisamment de temps lors des trois séances d'essais libres pour collecter et évaluer toutes les données nécessaires".

"Cela devrait nous permettre d'élaborer les bonnes stratégies pour obtenir le meilleur résultat possible lors de la course, qui semble assez compliquée sur le papier. Nous devons tous, y compris Carlos et Charles, saisir chaque opportunité qui se présente à nous", souligne Vasseur.

