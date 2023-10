Fred Vasseur (Ferrari): richiesta chiara prima del GP del Messico

Il team boss della Ferrari Fred Vasseur commenta le squalifiche di Austin in vista del weekend di gara in Messico. E spiega cosa si aspetta dalla sua squadra nel prossimo 19° weekend di gara della stagione.

Il team Ferrari ha dovuto ingoiare un boccone amaro dopo la gara di Austin: Charles Leclerc ha perso il sesto posto perché il pianale della sua vettura GP era troppo abraso. Piccola consolazione: poiché anche Lewis Hamilton è stato squalificato, Carlos Sainz è salito al terzo posto. Lo spagnolo se l'è meritato, ne è sicuro il boss del team Fred Vasseur.

"Lasciamo Austin con un risultato diverso dall'ordine che c'era quando è caduta la bandiera a scacchi. Le squalifiche hanno fatto salire Carlos sul podio e se lo è meritato, se si considera quanto ha gestito bene la sua gara", afferma il francese.

"Inoltre, siamo riusciti a recuperare qualche punto nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori grazie alle decisioni dei commissari di gara", afferma felice il capo squadra. Infatti, il divario tra la Scuderia di Maranello e il secondo team Mercedes si è ridotto da 31 a 22 punti in campionato.

Guardando al prossimo weekend di gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez, Vasseur chiede: "Voglio vedere in Messico una squadra più concentrata, perché non possiamo permetterci di giudicare male lo sviluppo della gara, come è successo ad Austin".

Il 55enne sa che "l'altitudine della pista in Messico influisce su vari aspetti della gestione delle nostre vetture, dalle prestazioni alla gestione degli pneumatici. Dato che avremo ancora una volta un weekend normale senza sprint, ci sarà abbastanza tempo nelle tre prove libere per raccogliere e valutare tutti i dati necessari".

"Questo dovrebbe permetterci di sviluppare le strategie giuste per ottenere il miglior risultato possibile in gara, che sulla carta sembra piuttosto complicata. Tutti noi, compresi Carlos e Charles, dobbiamo sfruttare ogni opportunità che ci si presenta", sottolinea Vasseur.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10