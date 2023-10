Fred Vasseur (Ferrari): Exigência clara antes do GP do México

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, comenta as desqualificações em Austin antes do fim de semana de corrida no México. E explica o que espera da sua equipa no próximo fim de semana da 19ª corrida da época.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A equipa Ferrari teve de engolir uma pílula amarga após a corrida em Austin - Charles Leclerc perdeu o seu sexto lugar porque a placa do piso do seu carro de GP estava demasiado desgastada. Uma pequena consolação: como Lewis Hamilton também foi desclassificado, Carlos Sainz subiu para o terceiro lugar. O espanhol mereceu-o, tem a certeza o chefe de equipa Fred Vasseur.

"Saímos de Austin com um resultado que é diferente da ordem em que a bandeira axadrezada caiu. As desqualificações levaram o Carlos a um lugar no pódio, e ele mereceu-o se virmos como geriu bem a sua corrida", diz o francês.

"Além disso, conseguimos recuperar alguns pontos na luta pelo segundo lugar do campeonato de construtores graças às decisões dos comissários de pista", afirma com satisfação o chefe de equipa. De facto, a diferença entre a Scuderia de Maranello e a equipa Mercedes, segunda classificada, diminuiu de 31 para 22 pontos no campeonato.

Olhando para o próximo fim de semana de corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez, Vasseur exige: "Quero ver uma equipa mais concentrada no México, porque não nos podemos dar ao luxo de avaliar mal o desenvolvimento da corrida, como aconteceu em Austin".

O piloto de 55 anos sabe: "A altitude da pista no México afecta vários aspectos do comportamento dos nossos carros, desde o desempenho à gestão dos pneus. Como teremos mais uma vez um fim de semana normal sem sprint, haverá tempo suficiente nos três treinos livres para recolher e avaliar todos os dados necessários".

"Isto deverá permitir-nos desenvolver as estratégias correctas para alcançar o melhor resultado possível na corrida, que parece bastante complicada no papel. Todos nós, incluindo o Carlos e o Charles, temos de tirar partido de todas as oportunidades que se nos apresentem", sublinha Vasseur.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10