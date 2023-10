Toto Wolff (Mercedes) : "Nous allons en tirer les leçons".

Au GP d'Austin, l'équipe Mercedes a longtemps espéré que Lewis Hamilton rattraperait et dépasserait le leader Max Verstappen. Mais finalement, le champion de Formule 1 de l'équipe Red Bull Racing a pu sauver sa place de leader jusqu'à l'arrivée, malgré des problèmes de freins. Pour l'équipe d'usine de la marque à l'étoile, la situation était encore pire, car après la course, le septuple champion a perdu sa deuxième place parce que la plaque de fond de sa GP était trop usée et ne correspondait plus au règlement.

Le chef d'équipe Toto Wolff résume rétrospectivement : "Austin a été un week-end de sentiments mitigés. Le côté positif, c'est que la mise à niveau semble nous avoir permis de faire un pas en avant en termes de performances. Notre rythme a été soutenu tout au long du week-end et il était encourageant de pouvoir se battre pour la victoire".

"Le point négatif, c'est bien sûr que nous n'avons finalement pas réussi à capitaliser sur notre rythme. Perdre une place sur le podium est douloureux, ce n'est pas une situation dans laquelle nous voulons nous retrouver. La complexité d'un week-end de sprint et un circuit plein de bosses nous ont joué des tours", ajoute le Viennois.

"Mais les règles sont les règles. Nous allons en tirer les leçons et nous améliorer. Maintenant, nous allons passer à la prochaine course", explique Wolff, en évoquant le prochain week-end de course à Mexico : "Au Mexique, nous vivons toujours un week-end passionnant. Les fans sont très passionnés et pleins d'énergie. Le circuit représente un défi unique en raison de son altitude. Cela a une grande influence sur la manière dont nous réglons la voiture et c'est toujours un défi de trouver la solution optimale".

"Le Mexique sera aussi un bon test pour notre mise à niveau, pour voir comment elle se comporte sur un circuit aux caractéristiques très différentes. Ce sera très utile pour notre processus d'apprentissage et le développement de la W15", assure l'Autrichien de 51 ans.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari



Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilotes

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10