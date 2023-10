Toto Wolff (Mercedes): "Impareremo da questo".

Nel GP di Austin il team Mercedes ha sperato a lungo che Lewis Hamilton potesse ancora raggiungere e superare il leader Max Verstappen. Ma alla fine il campione di Formula 1 del Red Bull Racing Team è riuscito a conservare la testa della corsa per il traguardo, anche se ha avuto problemi con i freni. Le cose sono andate anche peggio per il team ufficiale del marchio della stella, perché dopo la gara il sette volte campione ha perso il secondo posto perché il pianale della sua monoposto da GP era troppo usurato e non rispettava più i regolamenti.

Il boss del team Toto Wolff riassume: "Austin è stato un weekend di emozioni contrastanti. Il lato positivo è che sembra che abbiamo fatto un passo avanti nelle prestazioni con l'aggiornamento. Il nostro passo è stato forte per tutto il weekend ed è stato incoraggiante essere in lizza per la vittoria".

"Naturalmente, l'aspetto negativo è che alla fine non siamo riusciti a capitalizzare il nostro ritmo. Perdere un podio è doloroso, non è una situazione in cui vogliamo trovarci. La complessità di un weekend di sprint e una pista piena di asperità hanno messo i bastoni tra le ruote", ha aggiunto il viennese.

"Ma le regole sono regole. Impareremo da questo e miglioreremo. Ora si passa alla prossima gara", spiega Wolff e, guardando al prossimo weekend di gara a Città del Messico, afferma: "In Messico abbiamo sempre un weekend emozionante. I tifosi sono molto appassionati e pieni di energia. La pista presenta una sfida unica con la sua altitudine. Questo ha una grande influenza sul modo in cui impostiamo la vettura, ed è sempre una sfida trovare la soluzione ottimale".

"Il Messico sarà anche un buon test per il nostro aggiornamento, per vedere come si comporta su una pista con caratteristiche completamente diverse. Sarà molto utile per il nostro processo di apprendimento e per lo sviluppo della W15", è sicuro il 51enne austriaco.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Pilota

01. Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22 - Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10