Toto Wolff (Mercedes): "Vamos aprender com isto".

A Mercedes teve de aceitar a desqualificação de Lewis Hamilton em Austin. O chefe de equipa Toto Wolff comenta a perda do segundo lugar e analisa também o próximo fim de semana no México.

A equipa Mercedes esperou durante muito tempo no GP de Austin que Lewis Hamilton ainda conseguisse apanhar e ultrapassar o líder Max Verstappen. Mas no final, o campeão de Fórmula 1 da Red Bull Racing Team conseguiu salvar a liderança para o final, embora tenha tido problemas com os freios. A situação piorou ainda mais para a equipa de fábrica da marca da estrela, porque após a corrida o sete vezes campeão perdeu o segundo lugar porque a placa de piso do seu piloto de GP estava demasiado gasta e já não cumpria os regulamentos.

O chefe de equipa Toto Wolff resume: "Austin foi um fim de semana de emoções contraditórias. Do lado positivo, parece que demos um passo em frente no desempenho com a atualização. O nosso ritmo foi forte durante todo o fim de semana e foi encorajador estar na luta pela vitória."

"Claro que o aspeto negativo foi o facto de não termos conseguido capitalizar o nosso ritmo no final. Perder um pódio é doloroso, não é uma situação em que nos queiramos encontrar. A complexidade de um fim de semana de sprint e de uma pista cheia de solavancos foi um obstáculo", acrescentou o vienense.

"Mas regras são regras. Vamos aprender com isto e melhorar. Agora é a vez da próxima corrida", explica Wolff e, olhando para o próximo fim de semana de corridas na Cidade do México, diz: "Temos sempre um fim de semana excitante no México. Os fãs são muito apaixonados e cheios de energia. A pista apresenta um desafio único com a sua altitude. Isto tem uma grande influência na forma como configuramos o carro e é sempre um desafio encontrar a solução ideal."

"O México também será um bom teste para a nossa atualização, para ver como se comporta numa pista com características completamente diferentes. Isso será muito útil para o nosso processo de aprendizagem e para o desenvolvimento do W15", tem a certeza o austríaco de 51 anos.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari



Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Piloto

01. Verstappen 466 pontos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22 - Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10