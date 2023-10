Oscar Piastri: "Esto es increíblemente motivador".

Un desagradable encontronazo con el Alpine de Esteban Ocon en la primera vuelta fue la perdición de Oscar Piastri. El debutante en Fórmula 1, que había brillado el fin de semana anterior en Qatar con una victoria al sprint y un segundo puesto en el Gran Premio, tuvo que aparcar su McLaren en boxes después de diez vueltas. El equipo confirmó: El contacto con el coche de carreras de Ocon provocó daños en el radiador de agua, por lo que no pudo terminar la carrera.

Así lo demostró su compañero de equipo Lando Norris, que terminó tercero pero ascendió a la segunda posición gracias a la descalificación de Lewis Hamilton. Piastri habló de un fin de semana de carrera más difícil en Austin. Y admitió: "Después de este esfuerzo, estoy deseando que llegue el fin de semana en México".

El piloto de Melbourne, de 22 años, confía en tener una buena oportunidad en el 19º enfrentamiento de la temporada, en parte porque su compañero de cuadra lo hizo tan bien en Austin. "Es increíblemente motivador porque sabemos que podría haber hecho una buena carrera si no hubiera sido por el incidente de la primera vuelta", explica.

"Quedan cuatro fines de semana de carreras este año y me he preparado mucho en el simulador para las próximas carreras. Ahora estoy listo para poner en práctica lo que he aprendido en la pista y volver a luchar por buenos puntos", subraya combativamente Piastri.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Piloto

01. Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10