Oscar Piastri : "C'est incroyablement motivant".

Le débutant en Formule 1 Oscar Piastri a vécu une course difficile à Austin, qui s'est terminée prématurément. Néanmoins, le jeune talent de McLaren envisage le prochain week-end de course au Mexique avec beaucoup de confiance.

Une rencontre malencontreuse avec la voiture Alpine d'Esteban Ocon dès le premier tour a été fatale à Oscar Piastri. Le débutant en Formule 1, qui s'était illustré le week-end précédent au Qatar en remportant le sprint et en terminant deuxième du Grand Prix, a dû rentrer au stand avec sa McLaren après dix tours. L'équipe a confirmé que le contact avec la voiture de course d'Ocon avait entraîné une panne du radiateur d'eau, ce qui l'a empêché de terminer la course.

Ce qui aurait été possible a été démontré par son coéquipier Lando Norris, qui a terminé troisième, mais qui est remonté à la deuxième place grâce à la disqualification de Lewis Hamilton. Piastri a parlé d'un week-end de course plus difficile à Austin. Et il a avoué : "Après cette mission, j'ai hâte d'être au week-end au Mexique".

Le pilote de 22 ans originaire de Melbourne est certain d'avoir une bonne carte à jouer lors de la 19e épreuve de force de la saison, notamment parce que son coéquipier d'écurie s'est si bien comporté à Austin. "C'est incroyablement motivant parce que nous savons que j'aurais pu faire une bonne course s'il n'y avait pas eu cet incident au premier tour", explique-t-il.

"Il reste encore quatre week-ends de course cette année et je me suis longuement préparé au simulateur pour les courses à venir. Je suis maintenant prêt à mettre en pratique ce que j'ai appris sur la piste et à me battre à nouveau pour de bons points", souligne Piastri, combatif.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilotes

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10