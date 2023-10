Oscar Piastri: "Questo è incredibilmente motivante".

Il debuttante in Formula 1 Oscar Piastri ha vissuto una gara difficile ad Austin, conclusasi prematuramente. Tuttavia, il talento della McLaren guarda con fiducia al prossimo weekend di gara in Messico.

Uno spiacevole incontro con la Alpine di Esteban Ocon al primo giro è stato la rovina di Oscar Piastri. Il debuttante in Formula 1, che aveva brillato il fine settimana precedente in Qatar con una vittoria in volata e un secondo posto nel Gran Premio, ha dovuto parcheggiare la sua McLaren ai box dopo dieci giri. Il team ha confermato: il contatto con la vettura di Ocon ha danneggiato il radiatore dell'acqua e quindi non ha potuto terminare la gara.

Quello che sarebbe stato possibile è stato dimostrato dal suo compagno di squadra Lando Norris, che ha concluso al terzo posto ma è salito al secondo grazie alla squalifica di Lewis Hamilton. Piastri ha parlato di un weekend di gara più difficile ad Austin. E ha ammesso: "Dopo questo sforzo, non vedo l'ora che arrivi il weekend in Messico".

Il 22enne di Melbourne è fiducioso di avere buone possibilità nella 19a prova della stagione, anche perché il suo compagno di scuderia ha fatto così bene ad Austin. "È incredibilmente motivante perché sappiamo che avrei potuto fare una buona gara se non fosse stato per l'incidente al primo giro", spiega.

"Ci sono ancora quattro weekend di gara quest'anno e mi sono preparato a fondo al simulatore per le prossime gare. Ora sono pronto a mettere in pratica ciò che ho imparato in pista e a lottare di nuovo per ottenere buoni punti", sottolinea combattivo Piastri.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Pilota

01. Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10