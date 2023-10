Sergio Pérez: "Un ruego a la afición mexicana

Sergio Pérez comenzó el Gran Premio del Circuito de las Américas desde la novena posición de la parrilla y terminó quinto tras 56 vueltas. Debido a la descalificación de Lewis Hamilton, ascendió al cuarto puesto. La dirección del equipo dio un buen informe al veterano de Red Bull Racing, que ha sido muy criticado últimamente.

"Ha hecho una buena carrera, ha progresado", dijo el jefe del equipo, Christian Horner. Y el asesor de Red Bull en deportes de motor, el Dr. Helmut Marko, dijo: "Su carrera fue impecable". El propio Pérez fue más crítico: "Quería más, a veces teníamos muy buen ritmo, pero aún nos falta consistencia".

Ahora llega su carrera de casa, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto de Guadalajara, de 33 años, podrá contar con el apoyo de su apasionada afición. "Para mí, México es el fin de semana más importante del año y no veo la hora de que empiece mi carrera de casa. El apoyo ya fue una locura en Austin y no puedo imaginar cómo será en México. Definitivamente va a ser muy especial", dice Pérez, que quiere que los aficionados digan: "Quiero que México apoye a todo el equipo, no sólo a mí".

"Hemos hecho muy buenos progresos con el auto, pero aún no hemos podido demostrarlo en la pista porque en Austin nos equivocamos con la puesta a punto del auto. Tengo confianza para esta semana porque ahora sabemos en qué dirección tenemos que ir. Tenemos que cambiar algunas cosas y volveremos más fuertes", explica el actual subcampeón del WRC.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Piloto

01. Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10