Sergio Pérez : Demande aux fans mexicains

Sergio Pérez a pris le départ du Grand Prix sur le Circuit of the Americas depuis la neuvième place sur la grille de départ et a terminé cinquième après 56 tours. La disqualification de Lewis Hamilton lui a permis de remonter à la quatrième place. La direction de l'équipe a donné une bonne note au routinier de Red Bull Racing, très critiqué ces derniers temps.

"Il a fait une course correcte, il a fait de bons progrès", a déclaré le chef d'équipe Christian Horner. Et le conseiller en sport automobile de Red Bull, Dr Helmut Marko, a déclaré : "Sa course a été sans faute". Pérez lui-même était plus critique : "Je voulais plus, par moments nous avions vraiment un bon rythme, mais il nous manque encore de la constance".

Il va maintenant jouer à domicile sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, où le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara pourra compter sur le soutien d'une communauté de fans passionnés. "Pour moi, le Mexique est le week-end le plus important de l'année et je suis impatient de prendre le départ de ma course à domicile. Le soutien était déjà fou à Austin et je n'arrive pas à imaginer comment ce sera au Mexique. Ce sera en tout cas très spécial", dit Pérez, qui souhaite que les fans "soutiennent toute l'équipe au Mexique, pas seulement moi".

"Nous avons fait de très bons progrès avec la voiture, mais nous n'avons pas encore pu le montrer sur la piste parce que nous sommes allés dans la mauvaise direction à Austin en ce qui concerne les réglages de la voiture. Je suis confiant pour cette semaine parce que nous savons maintenant dans quelle direction nous devons aller. Nous devons changer certaines choses et nous reviendrons plus forts", explique l'actuel deuxième du championnat.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilotes

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10