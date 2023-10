Sergio Pérez: appello ai tifosi messicani

Sergio Pérez ha iniziato il Gran Premio del Circuito delle Americhe dalla nona posizione in griglia ed è arrivato quinto dopo 56 giri. A causa della squalifica di Lewis Hamilton, è salito al quarto posto. La dirigenza del team ha dato una buona pagella al veterano della Red Bull Racing, che ultimamente è stato molto criticato.

"Ha fatto una gara discreta, ha fatto buoni progressi", ha detto ad esempio il boss del team Christian Horner. E il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha dichiarato: "La sua gara è stata impeccabile". Lo stesso Pérez è stato più critico: "Volevo di più, a volte avevamo un ritmo davvero buono, ma ci manca ancora la costanza".

Ora si avvicina la gara di casa all'Autódromo Hermanos Rodríguez, dove il 33enne di Guadalajara potrà contare sul sostegno della sua appassionata tifoseria. "Per me il Messico è il weekend più importante dell'anno e non vedo l'ora di iniziare la mia gara di casa. Il sostegno era già pazzesco ad Austin e non posso immaginare come sarà in Messico. Sarà sicuramente molto speciale", dice Pérez, che vuole che i tifosi dicano: "Voglio che il Messico sostenga tutta la squadra, non solo me".

"Abbiamo fatto degli ottimi progressi con la vettura, ma non siamo ancora riusciti a dimostrarlo in pista perché ad Austin abbiamo preso la direzione sbagliata con la messa a punto della macchina. Sono fiducioso per questa settimana perché ora sappiamo in che direzione dobbiamo andare. Dobbiamo cambiare alcune cose e poi torneremo più forti", spiega l'attuale vicecampione del WRC.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Pilota

01. Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10