Nico Hülkenberg, estrella de la Fórmula 1: "No me arrepiento de nada".

Siempre se es más sabio en retrospectiva, como bien sabe Nico Hülkenberg, que actualmente disputa su décima temporada completa de Fórmula 1. Esta semana, el alemán disputa en México su carrera número 200, y en esta ocasión, el piloto de Haas echa la vista atrás. A la pregunta de si se arrepiente de algo mirando atrás, explica: "No me arrepiento de mucho".

"Mi estilo de vestir ha mejorado a medida que me he hecho mayor. Pasas por fases así y primero tienes que encontrarte a ti mismo", añade el ganador de Le Mans en 2015. Al mismo tiempo, admite: "Por supuesto, no tomaría cada decisión o cada movimiento en el equipo de la misma manera, pero vives y aprendes y siempre es difícil predecir el futuro."

Hablando del futuro, ¿cuánto tiempo piensa competir en Fórmula 1 este piloto de 36 años? Hülkenberg afirma: "Aún quedan muchas cosas por conseguir, todos lo sabemos. De momento sigo muy motivado y mirando hacia delante".

En la entrevista con "SID", también se refiere al veterano de la Fórmula 1 Fernando Alonso, que sigue siendo competitivo a sus 42 años. "Sólo tenemos el ejemplo de Fernando Alonso, que sigue siendo muy competitivo a los 42 años. Eso es lo importante: mientras no te deje atrás la generación más joven, estás en el negocio." En principio, es posible competir en Fórmula 1 hasta los 40 años, añade.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 GP, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10