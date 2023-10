Nico Hülkenberg, star de la Formule 1 : "Pas beaucoup de regrets".

On est toujours plus intelligent après coup - Nico Hülkenberg, qui dispute actuellement sa dixième saison complète de Formule 1, le sait bien. Cette semaine, l'Allemand disputera son 200e GP au Mexique et, à cette occasion, le pilote Haas se penche une nouvelle fois sur le passé. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets rétrospectifs, il déclare : "Je n'ai pas beaucoup de regrets".

"Mon style vestimentaire s'est amélioré au fur et à mesure que je vieillissais. On passe par ces phases et on doit d'abord se trouver soi-même", ajoute le vainqueur du Mans 2015. En même temps, il admet : "Bien sûr, je ne ferais pas chaque décision ou chaque étape de l'équipe de la même manière, mais on vit et on apprend, et il est toujours difficile de prédire l'avenir".

En parlant d'avenir, combien de temps le pilote de 36 ans veut-il encore participer à la Formule 1 ? Hülkenberg répond à cette question : "Il y a encore beaucoup de choses à accomplir, nous le savons tous. Pour l'instant, je suis encore très motivé et je regarde vers l'avant".

Dans l'interview "SID", il fait également référence, lorsqu'il évoque la fin de carrière, au vétéran de la Formule 1 Fernando Alonso, qui est encore compétitif à 42 ans. "Nous avons justement l'exemple de Fernando Alonso qui, à 42 ans, est encore très compétitif. C'est ce qui est important : tant qu'on ne se fait pas distancer par la jeune génération, on reste dans le coup". Jusqu'au milieu de la quarantaine, il est en principe possible de participer à la Formule 1, ajoute-t-il.

GP des USA, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10