La stella della Formula 1 Nico Hülkenberg: "Non ho molti rimpianti".

Con il senno di poi si è sempre più saggi, come sa bene Nico Hülkenberg, che attualmente sta disputando la sua decima stagione completa di Formula 1. Questa settimana, in Messico, è in programma il 200° GP e, per l'occasione, il pilota della Haas guarda al passato. Questa settimana, in Messico, è in programma il 200° GP del tedesco e, per l'occasione, il pilota della Haas dà uno sguardo al passato. Alla domanda se ha qualche rimpianto guardando al passato, spiega: "Non ho molti rimpianti".

"Il mio stile di abbigliamento è migliorato con l'avanzare dell'età. Si attraversano fasi come questa e bisogna prima ritrovare se stessi", aggiunge il vincitore di Le Mans 2015. Allo stesso tempo, ammette: "Ovviamente non prenderei ogni decisione o ogni mossa nel team allo stesso modo, ma si vive e si impara ed è sempre difficile prevedere il futuro".

A proposito di futuro, per quanto tempo il 36enne ha intenzione di gareggiare in Formula 1? Hülkenberg dice: "Ci sono ancora molte cose da realizzare, lo sappiamo tutti. Al momento sono ancora molto motivato e guardo avanti".

Nell'intervista a "SID", fa anche riferimento al veterano della Formula 1 Fernando Alonso, che è ancora competitivo all'età di 42 anni. "Abbiamo l'esempio di Fernando Alonso, che a 42 anni è ancora molto competitivo. Questa è la cosa importante: finché non si viene lasciati indietro dalla generazione più giovane, si è in affari". In linea di principio, è possibile competere in Formula Uno fino ai 40 anni, aggiunge.

