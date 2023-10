Nico Hülkenberg, estrela da Fórmula 1: "Não tenho muitos arrependimentos".

O piloto da Haas, Nico Hülkenberg, vai disputar o seu 200º Grande Prémio no México. O alemão faz uma retrospetiva da sua carreira até agora e revela o que aconselharia a si próprio se pudesse.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

É sempre mais sábio em retrospetiva - como sabe Nico Hülkenberg, que está atualmente a disputar a sua décima temporada completa de Fórmula 1. Esta semana, a 200ª corrida de GP do alemão está na agenda no México e, nesta ocasião, o piloto da Haas olha para o passado. Questionado se tem algum arrependimento ao olhar para trás, ele explica: "Não me arrependo de muita coisa".

"O meu estilo de vestir melhorou à medida que fui envelhecendo. Passamos por fases como essa e temos de nos encontrar primeiro", acrescenta o vencedor de Le Mans de 2015. Ao mesmo tempo, ele admite: "É claro que não tomaria todas as decisões ou faria todos os movimentos na equipa da mesma forma, mas vivemos e aprendemos e é sempre difícil prever o futuro."

Falando do futuro, quanto tempo é que o piloto de 36 anos planeia competir na Fórmula 1? Hülkenberg diz: "Ainda há muitas coisas para alcançar, todos nós sabemos isso. Neste momento, continuo muito motivado e a olhar para o futuro".

Na entrevista ao "SID", ele também se refere ao veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso, que ainda é competitivo aos 42 anos. "Temos o exemplo de Fernando Alonso, que continua a ser muito competitivo aos 42 anos. É isso que é importante: desde que não sejamos deixados para trás pela geração mais nova, estamos no negócio." Em princípio, é possível competir na Fórmula 1 até aos 40 anos, acrescenta.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10