Daniel Ricciardo sur le Mexique : "Il faut être patient".

La course d'Austin était la troisième course seulement de Daniel Ricciardo cette année. Ce n'est qu'en Hongrie qu'il est revenu sur la grille de départ de la Formule 1, en remplacement de Nyck de Vries, qui n'avait pas convaincu lors des dix premiers Grands Prix de l'année. Ricciardo a terminé treizième sur le Hungaroring et seizième lors de la course suivante en Belgique.

Il s'est ensuite blessé lors des essais de Zandvoort, ce qui l'a contraint à observer une pause pour cause de blessure, durant laquelle il a manqué cinq week-ends de course. Ce n'est que la semaine dernière à Austin que le joyeux Australien a fait son retour, mais il s'est avéré plus difficile qu'espéré. Ricciardo a franchi la ligne d'arrivée en 15e position.

Rétrospectivement, le pilote de 34 ans explique : "C'était une sensation fantastique de courir pour la première fois depuis fin août, surtout sur un circuit et dans une ville que j'aime beaucoup. C'était bon de voir que j'étais de nouveau prêt physiquement après l'accident. J'ai apprécié toute l'expérience, même si cela ne s'est pas toujours bien passé sur la piste, surtout en course, lorsque j'ai subi des dommages sur la voiture qui ont fortement affecté mon aérodynamisme".

Ricciardo reste néanmoins optimiste pour le reste de la saison : "Dans l'ensemble, je suis confiant dans notre capacité à marquer des points lors des courses restantes". A propos de l'épreuve de force à venir au Mexique, il déclare : "Le circuit est unique. L'adhérence y est si faible en raison de l'altitude et, normalement, c'est un circuit sur lequel vous n'aurez jamais une voiture parfaite. Il faut donc se contenter de ce que l'on a et la patience est de mise".

"J'aime cette piste et le circuit, comme Austin, offre des défis uniques. Et si vous les gérez correctement, vous pouvez gagner beaucoup de temps", sait l'octuple vainqueur de GP, qui raconte aussi : "Le premier secteur est très rapide, mais quand vous arrivez dans la partie suivante, vous devez rouler sur les bordures. Il ne faut pas exagérer, car cela peut détruire votre temps au tour et si vous êtes trop timide, vous perdez du temps. Cette section est donc vraiment délicate. Même en roulant lentement en troisième vitesse, il est vraiment difficile de bien gérer cette partie du circuit tour après tour".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10