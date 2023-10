Daniel Ricciardo sul Messico: "Serve pazienza".

Daniel Ricciardo ha fatto il suo ritorno in Formula 1 ad Austin, che non è andato secondo i piani. Tuttavia, l'australiano ritiene di avere la possibilità di ottenere i suoi primi punti nel Campionato del Mondo quest'anno in Messico.

La gara di Austin è stata solo la terza uscita dell'anno per Daniel Ricciardo. Solo in Ungheria è tornato sulla griglia di partenza della Formula 1, al posto di Nyck de Vries, che non aveva impressionato nei primi dieci Gran Premi dell'anno. Ricciardo si è classificato tredicesimo all'Hungaroring e sedicesimo nella gara successiva in Belgio.

Poi ha subito un infortunio nelle prove a Zandvoort, che lo ha costretto a una pausa per infortunio durante la quale ha saltato cinque weekend di gara. Solo la scorsa settimana, ad Austin, l'allegro australiano ha fatto il suo ritorno, ma si è rivelato più difficile del previsto. Ricciardo ha tagliato il traguardo in 15a posizione.

Ripensandoci, il 34enne spiega: "È stata una bella sensazione correre per la prima volta dalla fine di agosto, soprattutto su una pista e in una città che mi piacciono molto. È stato bello vedere che ero di nuovo pronto fisicamente dopo l'incidente. Mi sono goduto l'intera esperienza, anche se le cose non sono andate sempre bene in pista, soprattutto in gara, quando ho subito danni alla vettura che hanno influito molto sulla mia aerodinamica".

Tuttavia, Ricciardo è ottimista per il resto della stagione: "Nel complesso, sono fiducioso che possiamo essere a caccia di punti nelle gare rimanenti". Riguardo all'imminente prova di forza in Messico, afferma: "La pista è unica. Qui l'aderenza è molto bassa a causa dell'altitudine, e di solito è una pista dove non si può mai avere una macchina perfetta. Bisogna quindi accontentarsi di quello che si ha, ed è qui che entra in gioco la pazienza".

"Mi piace questa pista e il circuito, come quello di Austin, offre sfide uniche. E se si riesce ad affrontarle nel modo giusto, si può guadagnare molto tempo", spiega l'otto volte vincitore del GP, che aggiunge: "Il primo settore è molto veloce, ma quando si arriva alla parte successiva si devono superare i cordoli. Non si può esagerare, perché questo può distruggere il tempo sul giro, mentre se si è troppo timidi si perde tempo. Quindi questa sezione è davvero difficile. Anche se si va piano in terza marcia, è davvero difficile riuscire a percorrere bene quella parte della pista, giro dopo giro".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del mondo (dopo 18 GP su 22, compresi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10