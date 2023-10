Daniel Ricciardo sobre o México: "É preciso ter paciência".

Daniel Ricciardo fez o seu regresso à Fórmula 1 em Austin, que não correu como planeado. No entanto, o australiano acredita que tem a hipótese de marcar os seus primeiros pontos no Campeonato do Mundo este ano no México.

A corrida de Austin foi apenas a terceira de Daniel Ricciardo no ano. Foi apenas na Hungria que regressou à grelha de partida da Fórmula 1, substituindo Nyck de Vries, que não tinha conseguido impressionar nos primeiros dez Grandes Prémios do ano. Ricciardo terminou em décimo terceiro no Hungaroring e em décimo sexto na corrida seguinte, na Bélgica.

Depois sofreu uma lesão nos treinos em Zandvoort, o que o obrigou a fazer uma pausa por lesão durante a qual falhou cinco fins-de-semana de corridas. Foi apenas na semana passada, em Austin, que o alegre australiano regressou, mas acabou por ser mais difícil do que o esperado. Ricciardo cruzou a linha de chegada na 15ª posição.

Olhando para trás, o piloto de 34 anos explica: "Foi uma grande sensação correr pela primeira vez desde o final de agosto, especialmente numa pista e numa cidade de que gosto muito. Foi bom ver que estava fisicamente pronto de novo depois do acidente. Gostei de toda a experiência, mesmo que as coisas nem sempre tenham corrido bem na pista, especialmente na corrida, quando sofri danos no carro que afectaram muito a minha aerodinâmica."

No entanto, Ricciardo está otimista quanto ao resto da época: "No geral, estou confiante de que podemos estar na luta pelos pontos nas restantes corridas." Sobre o próximo confronto no México, ele diz: "A pista é única. A aderência é muito baixa aqui por causa da altitude e, normalmente, é uma pista onde nunca se tem um carro perfeito. Por isso, temos de nos contentar com o que temos, e é aí que entra a paciência."

"Gosto desta pista e o circuito, tal como Austin, oferece desafios únicos. E se os fizermos bem, podemos ganhar muito tempo", sabe o oito vezes vencedor de um GP, que também refere: "O primeiro sector é muito rápido, mas quando chegamos à parte seguinte temos de passar por cima das bermas. Não se pode exagerar, porque isso pode destruir o tempo da volta, e se formos demasiado tímidos, perdemos tempo. Por isso, esta secção é muito complicada. Mesmo que se vá devagar em terceira velocidade, é muito difícil acertar essa parte da pista volta após volta."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10