Relève Ferrari : six candidats au banc d'essai

Alors que les stars de la Formule 1 disputent la 19e manche du championnat du monde au Mexique, six pilotes de course talentueux doivent faire leurs preuves à Maranello pour décrocher une place très convoitée à la Ferrari Driver Academy.

La Ferrari Driver Academy a été créée en 2009 afin de trouver et d'encourager les nouveaux talents de la course automobile, et les Italiens l'ont fait avec succès, comme en témoigne Charles Leclerc. La star monégasque du GP a lui-même fait partie du cadre junior de la plus ancienne écurie de GP au monde.

Ce n'est que la quatrième fois que la Scuderia organise son programme annuel de repérage des talents à l'échelle mondiale. Cette année, six talents ont été sélectionnés, tous désireux de se faire une place dans le programme de relève de Ferrari.

Cette semaine, René Lammers (fils de l'ancien pilote de GP Jan Lammers), Emanuele Olivieri, William Go, Enzo Yeh, Pedro Clerot et Pedro Juan Moreno devront convaincre à la fois sur et en dehors de la piste pour pouvoir faire partie de la Ferrari Driver Academy l'année prochaine.

Outre des tests évaluant leur condition physique et mentale, ils devront également faire leurs preuves au volant d'une voiture de Formule 4 sur le circuit maison de Ferrari à Fiorano.

Les ingénieurs qui travaillent avec les jeunes pilotes choisiront ensuite un vainqueur qui fera partie de la Ferrari Driver Academy. Ce n'est pas seulement la vitesse pure qui joue un rôle, mais aussi la capacité d'apprendre rapidement et de réaliser une bonne courbe de performance.

L'évaluation prendra plusieurs jours, ce n'est qu'alors que les jeunes candidats sauront s'ils ont réussi à suivre les traces de Leclerc et compagnie.

Marco Matassa, qui dirige la Ferrari Driver Academy, déclare : "Nous sommes heureux d'ouvrir les portes de notre siège social à ces jeunes talents prometteurs et nous leur souhaitons bonne chance. Nous espérons que cette année encore, nous trouverons un candidat digne de ce nom qui pourra rejoindre Oliver Bearman, Rafael Camara et Tuukka Taponen".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10