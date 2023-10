Prole Ferrari: sei candidati al banco di prova

Mentre le stelle della Formula 1 disputano il 19° round del Campionato del Mondo in Messico, sei talenti delle corse devono dimostrare le loro capacità a Maranello per ottenere un ambito posto nella Ferrari Driver Academy.

La Ferrari Driver Academy è stata istituita nel 2009 per trovare e promuovere nuovi talenti nel mondo delle corse, e gli italiani lo hanno fatto con successo, come dimostra Charles Leclerc, ad esempio. La stella monegasca del GP ha fatto parte della squadra giovanile della scuderia più antica del mondo.

È solo la quarta volta che la Scuderia organizza il suo talent scouting annuale a livello mondiale e quest'anno sono stati selezionati sei talenti, tutti intenzionati a segnalarsi per un posto nel programma junior della Ferrari.

Questa settimana, René Lammers (figlio dell'ex pilota di GP Jan Lammers), Emanuele Olivieri, William Go, Enzo Yeh, Pedro Clerot e Pedro Juan Moreno dovranno impressionare sia in pista che fuori per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy il prossimo anno.

Oltre ai test in cui verranno valutate le loro condizioni fisiche e mentali, dovranno anche mettersi alla prova al volante di una vettura di Formula 4 sul circuito di casa della Ferrari a Fiorano.

Gli ingegneri che lavorano con i giovani piloti selezioneranno poi un vincitore che entrerà a far parte della Ferrari Driver Academy. Non è solo la velocità pura a giocare un ruolo importante, ma anche la capacità di imparare rapidamente e di gestire una buona curva di prestazioni.

La valutazione durerà diversi giorni e solo allora i giovani candidati sapranno se sono riusciti a seguire le orme di Leclerc e Co.

Marco Matassa, responsabile della Ferrari Driver Academy, afferma: "Siamo lieti di aprire le porte della nostra sede a questi giovani talenti e auguriamo loro il meglio. Speriamo di trovare quest'anno un altro valido candidato che si aggiunga alla schiera di Oliver Bearman, Rafael Camara e Tuukka Taponen".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 GP su 22, inclusi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10