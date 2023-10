Descendência da Ferrari: seis candidatos no banco de ensaios

Enquanto as estrelas da Fórmula 1 estão a realizar a 19ª ronda do Campeonato do Mundo no México, seis talentos das corridas têm de provar as suas capacidades em Maranello para conseguirem um lugar cobiçado na Ferrari Driver Academy.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A Ferrari Driver Academy foi criada em 2009 para encontrar e promover novos talentos de pilotos de corrida, e os italianos fizeram-no com sucesso, como prova Charles Leclerc, por exemplo. A estrela monegasca do GP já pertenceu à equipa júnior da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo.

Esta é apenas a quarta vez que a Scuderia realiza a sua seleção anual de talentos a nível mundial e, este ano, foram seleccionados seis talentos, todos eles com vontade de se recomendarem para um lugar no programa de juniores da Ferrari.

Esta semana, René Lammers (filho do antigo piloto de GP Jan Lammers), Emanuele Olivieri, William Go, Enzo Yeh, Pedro Clerot e Pedro Juan Moreno terão de impressionar dentro e fora da pista para fazerem parte da Ferrari Driver Academy no próximo ano.

Para além dos testes em que a sua condição física e mental será avaliada, terão também de provar o seu valor ao volante de um carro de Fórmula 4 no circuito da Ferrari em Fiorano.

Os engenheiros que trabalham com os jovens pilotos seleccionarão então um vencedor que fará parte da Ferrari Driver Academy. Não é apenas a velocidade pura que desempenha um papel importante, mas também a capacidade de aprender rapidamente e de gerir uma boa curva de desempenho.

A avaliação durará vários dias e só então os jovens candidatos saberão se conseguiram seguir os passos de Leclerc e companhia.

Marco Matassa, diretor da Ferrari Driver Academy, afirma: "Estamos muito satisfeitos por abrir as portas da nossa sede a estes jovens talentos promissores e desejamos-lhes as maiores felicidades. Esperamos encontrar outro candidato digno este ano para se juntar às fileiras de Oliver Bearman, Rafael Camara e Tuukka Taponen."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10