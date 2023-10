Timo Glock: "Mercedes va por buen camino

El ex piloto de GP y actual comentarista de Sky TV Timo Glock está seguro de que Mercedes ha tomado la dirección correcta con la actualización. Ferrari tampoco ha hecho nada mal, subraya el alemán.

El equipo Mercedes había traído una amplia actualización de los bajos para la carrera de Austin, que Lewis Hamilton utilizó para hacerse con el segundo puesto tanto en el sprint como en la carrera.

El buen resultado en el GP del domingo pasó rápidamente a la historia, sin embargo, porque fue descalificado por un panel del suelo excesivamente desgastado. Pero el ritmo del siete veces campeón del mundo en el 18º GP de la temporada es alentador, como explicó el jefe del equipo, Toto Wolff.

Timo Glock también se muestra confiado a la vista de los resultados del 103 veces ganador de un GP. La ex estrella de GP y actual comentarista de televisión para el canal de pago "Sky" escribe en su columna: "En Mercedes han entendido ahora en qué dirección tiene que ir. Creo que el coche vuelve a parecerse más a Red Bull Racing y McLaren".

"Estaba claro que va cada vez más en la dirección correcta, también ahora con la actualización, que funcionó muy bien para Lewis Hamilton. Eso me hace aún más inexplicable por qué George Russell tuvo tantos problemas", continuó el alemán.

"Pero en Mercedes han aprendido lo suficiente como para traer un coche para el año que viene que esté a la altura de Red Bull Racing desde el principio, así que estoy muy emocionado por ello. Aunque también está claro que Red Bull Racing y todos los demás equipos también están evolucionando. Así que siempre es difícil cuando persigues un déficit", añade el ex piloto de Fórmula 1.

Ferrari tampoco recibe malas notas: "Ferrari ya se dio cuenta el sábado en el sprint de que no están al mismo nivel que Red Bull Racing ni son capaces de competir por la victoria, a pesar de que Charles Leclerc estaba en la pole. Por eso intentaron algo diferente estratégicamente y, en mi opinión, no hicieron nada mal. La velocidad pura simplemente no estaba ahí".

"Ambos pilotos tenían estrategias diferentes y terminaron no muy lejos. En retrospectiva, la estrategia de una parada no era la más rápida, pero lo intentaron, aunque el jefe del equipo, Fred Vasseur, dijera después que fue una decisión equivocada. En retrospectiva siempre se es más listo", añade el piloto de 41 años.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 GP, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10