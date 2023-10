Timo Glock : "Mercedes est sur la bonne voie

L'ancien pilote de GP et actuel expert de Sky-TV Timo Glock est certain que Mercedes a pris la bonne direction avec cette mise à jour. Ferrari n'a rien fait de mal non plus, souligne l'Allemand.

Pour la course d'Austin, l'équipe Mercedes avait apporté une importante mise à jour du soubassement qui a permis à Lewis Hamilton de prendre la deuxième place tant au sprint qu'en course.

Le bon résultat du GP de dimanche a certes rapidement été de l'histoire ancienne, puisqu'il a été disqualifié en raison d'une plaque de fond trop usée. Mais le rythme du septuple champion du monde dans le 18e GP de la saison est encourageant, comme l'a expliqué le chef d'équipe Toto Wolff.

Timo Glock est lui aussi confiant au vu des résultats obtenus par le pilote aux 103 victoires en GP. L'ancienne star des GP et actuel expert TV de la chaîne payante "Sky" écrit dans sa chronique : "Chez Mercedes, on a maintenant compris dans quelle direction il faut aller. Je pense que la voiture est simplement encore une fois plus proche de Red Bull Racing et de McLaren".

"Il était clair que l'on allait de plus en plus dans la bonne direction - même maintenant avec la mise à jour, qui a très bien fonctionné pour Lewis Hamilton. C'est pourquoi il est d'autant plus inexplicable pour moi que George Russell ait eu de tels problèmes", poursuit l'Allemand.

"Mais chez Mercedes, on a suffisamment appris pour proposer l'année prochaine une voiture qui sera d'emblée à la hauteur de Red Bull Racing, j'ai hâte de voir ça. Même s'il est clair que Red Bull Racing et toutes les autres équipes progressent également. C'est donc toujours difficile de courir après un retard", ajoute l'ancien pilote de Formule 1.

Ferrari n'obtient pas non plus de mauvaises notes : "Ferrari a réalisé dès le sprint de samedi qu'elle n'était pas au niveau de Red Bull Racing et qu'elle n'était pas en mesure de se battre pour la victoire, même si Charles Leclerc était en pole position. C'est pourquoi ils ont tenté quelque chose de différent sur le plan stratégique et, à mon avis, ils n'ont rien fait de mal. La vitesse pure n'était tout simplement pas là".

"Les deux pilotes ont adopté des stratégies différentes et ont terminé non loin l'un de l'autre. Après coup, la stratégie à un arrêt n'était pas la plus rapide, mais ils ont tout simplement essayé - même si le chef d'équipe Fred Vasseur a dit après coup que c'était en fait une mauvaise décision. On est toujours plus intelligent après coup", ajoute le pilote de 41 ans.

GP des USA, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10