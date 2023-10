Timo Glock: la Mercedes è sulla strada giusta

Per la gara di Austin, il team Mercedes ha apportato un aggiornamento estensivo al sottoscocca, che Lewis Hamilton ha utilizzato per conquistare il secondo posto sia in volata che in gara.

Il buon risultato nel GP di domenica è stato però presto cancellato, perché è stato squalificato per un pannello del pavimento eccessivamente usurato. Ma il passo del sette volte campione del mondo nel 18° GP della stagione è incoraggiante, come ha spiegato il boss del team Toto Wolff.

Anche Timo Glock è fiducioso alla luce dei risultati ottenuti dal 103 volte vincitore di un GP. L'ex protagonista dei GP e attuale opinionista televisivo per il canale a pagamento "Sky" scrive nella sua rubrica: "Alla Mercedes hanno ormai capito in che direzione deve andare. Credo che la macchina sia di nuovo simile alla Red Bull Racing e alla McLaren".

"È stato chiaro che sta andando sempre più nella direzione giusta - anche ora con l'aggiornamento, che ha funzionato molto bene per Lewis Hamilton. Questo rende ancora più inspiegabile per me il motivo per cui George Russell ha avuto questi problemi", ha proseguito il tedesco.

"Ma alla Mercedes hanno imparato abbastanza da portare una macchina per il prossimo anno che sia alla pari con la Red Bull Racing fin dall'inizio, quindi sono molto entusiasta di questo. Anche se è chiaro che anche la Red Bull Racing e tutti gli altri team sono in fase di sviluppo. Perciò è sempre difficile quando si insegue un deficit", aggiunge l'ex pilota di Formula 1.

Anche la Ferrari non è da meno: "La Ferrari si è resa conto già sabato in volata di non essere allo stesso livello della Red Bull Racing e di non essere in grado di competere per la vittoria, anche se Charles Leclerc era in pole. Per questo motivo hanno provato a fare qualcosa di diverso dal punto di vista strategico e, a mio parere, non hanno sbagliato nulla. La velocità pura non c'era".

"Entrambi i piloti hanno adottato strategie diverse e hanno concluso a poca distanza l'uno dall'altro. Con il senno di poi, la strategia a una sola sosta non era la più veloce, ma l'hanno provata, anche se il team boss Fred Vasseur ha detto in seguito che è stata una decisione sbagliata. Col senno di poi si è sempre più intelligenti", aggiunge il 41enne.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 GP su 22, inclusi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10