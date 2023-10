Timo Glock: A Mercedes está no bom caminho

A equipa Mercedes trouxe uma extensa atualização da parte inferior da carroçaria para a corrida em Austin, que Lewis Hamilton utilizou para ficar em segundo lugar tanto no sprint como na corrida.

No entanto, o bom resultado no GP de domingo passou rapidamente à história, porque foi desclassificado devido a um painel do piso excessivamente desgastado. Mas o ritmo do sete vezes campeão do mundo no 18º GP da época é encorajador, como explicou o chefe de equipa Toto Wolff.

Timo Glock também está confiante, tendo em conta os resultados do vencedor de 103 GPs. A antiga estrela de GP e atual comentador televisivo do canal pago "Sky" escreve na sua coluna: "Na Mercedes já perceberam em que direção têm de ir. Acho que o carro está mais parecido com a Red Bull Racing e a McLaren novamente".

"Foi claro ver que está a ir cada vez mais na direção certa - também agora com a atualização, que funcionou muito bem para Lewis Hamilton. Isso torna ainda mais inexplicável para mim por que George Russell teve tantos problemas", continuou o alemão.

"Mas na Mercedes eles aprenderam o suficiente para trazer um carro para o próximo ano que está em pé de igualdade com a Red Bull Racing desde o início, então estou muito animado com isso. Embora também seja claro que a Red Bull Racing e todas as outras equipas também estão a evoluir. Por isso, é sempre difícil quando se está a perseguir um défice", acrescenta o antigo piloto de Fórmula 1.

A Ferrari também não fica mal classificada: "A Ferrari apercebeu-se já no sábado, no sprint, que não está ao mesmo nível da Red Bull Racing e que é capaz de competir pela vitória - apesar de Charles Leclerc ter feito a pole. Foi por isso que tentaram algo diferente em termos estratégicos e, na minha opinião, não fizeram nada de errado. A velocidade pura simplesmente não estava lá".

"Os dois pilotos usaram estratégias diferentes e terminaram não muito longe um do outro. Em retrospetiva, a estratégia de uma paragem não era a mais rápida, mas eles tentaram - mesmo que o chefe de equipa Fred Vasseur tenha dito depois que foi uma decisão errada. Em retrospetiva, somos sempre mais inteligentes", acrescenta o piloto de 41 anos.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10