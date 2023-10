GP-México: Sergio Pérez con Misión Imposible

El cine no es la realidad. En las películas de Misión Imposible sabemos que Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) salvará el mundo de alguna manera. Su misión es, en última instancia, Posible.

En la Fórmula 1, sin embargo, Sergio Pérez quiere ganar su GP de casa, en México. Y quiere convertirse en campeón del mundo. Para lograrlo, tiene que derrotar a su compañero de establo en Red Bull Racing, Max Verstappen. Si a Max no le da por vengarse de Moctezuma (visitas frecuentes al lavabo tranquilo, ya se sabe) o se le rompe el coche, es Misión Imposible.

El número de pilotos mexicanos en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 es manejable: sólo seis representantes del país centroamericano han llegado a la parrilla de los Grandes Premios. Dos de ellos, los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, han dado nombre al Autódromo Hermanos Rodríguez.



Pero el trazado mexicano no siempre se llamó así. Sólo se rebautizó tras la muerte de Pedro, en los años setenta. Antes de eso, se llamaba Magdalena Mixhuca por el parque que hay allí, y que a su vez se remonta a la iglesia de Santa María Magdalena Mixhuca, dedicada a Santa María Magdalena. El nombre Mixhuca significaba cuna para los indígenas.



Los hermanos Rodríguez se hicieron un nombre de adolescentes -con mucho talento unido a una intrepidez absoluta- y ganaron numerosos títulos en carreras de motos antes de pasarse a las cuatro ruedas.



Pedro ya corría con coches a los 13 años, Ricardo a los 15. Ricardo batió muchos récords: el hombre más joven en el podio de Le Mans (donde al principio ni siquiera querían que compitiera debido a su juventud), el ganador más joven de la Targa Florio.



Enzo Ferrari le veía desde hacía tiempo como el futuro campeón del mundo. En su tercer Gran Premio, en el sobrecogedor trazado de Spa-Francorchamps, habría terminado tercero, pero tuvo que ceder su puesto al jefe de equipo Phil Hill.



Enzo Ferrari nunca se ha perdonado haber dado a Ricardo el visto bueno para pilotar un Lotus en el primer GP de México de 1962. Durante los entrenamientos de esta carrera no perteneciente al WRC, el joven Rodríguez se estrelló hasta la muerte en la curva peraltada.



No tenía ni 21 años.



Pedro, apenas dos años mayor, era el más sensato. Pronto se le consideró un piloto deportivo de talla mundial, con Ferrari, Ford y, sobre todo, en el Porsche 917, era imbatible en determinados días.



En la Fórmula 1, a menudo no estuvo a la altura. Pilotó Cooper cuando la escudería británica ya estaba en declive (pero ganó su primer Gran Premio en Kyalami en 1967), pilotó Ferrari en 1969, en un mal año para los italianos, y luego se pasó a BRM, mientras Ferrari volvía a tener éxito en 1970.



Pedro consiguió su segunda victoria en un GP en Bélgica en 1970.



En 1971 murió en una carrera de coches deportivos en el Ferrari 512 privado de Herbert Müller en Norisring. BRM perdió a sus dos pilotos estrella en pocos meses, primero a Pedro y después a Jo Siffert.



Uno de los rivales de los hermanos fue Moisés Solana. Sólo en dos de sus ocho Grandes Premios no pilotó en México (concretamente en EE.UU.), no pasó del 10º puesto en su carrera de casa en 1964. La razón principal fue el mediocre material. Solana fue el primer piloto de Fórmula 1 en salir con el número 13 y también fue un jugador de talla mundial en el deporte del lanzamiento de jai alai. Solana murió en una carrera de montaña en México en 1969 en un CanAm-McLaren.



Héctor Rebaque compró por primera vez un asiento con Hesketh en 1977, compitió en Lotus privados en 1978 y 1979, y a partir de 1980 fue compañero de cuadra de Nelson Piquet en Brabham. En 1981 terminó décimo en el Campeonato del Mundo (mejor resultado: cuarto en San Marino, Alemania y Holanda), pero al final de la temporada el patrocinador Parmalat quería un italiano en el coche de carreras. Con apenas 27 años, Rebaque dimitió después de que la carrera en la IndyCar no fuera como esperaba.



Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez son representantes de la generación de los niños del karting, ambos del programa de desarrollo de la Escudería Telmex, Pérez también fue miembro de la academia de pilotos de Ferrari (un acuerdo que terminó con su contrato con McLaren en 2013), Gutiérrez se convirtió en piloto de pruebas de Ferrari (lo que le valió una cabina en el nuevo equipo Haas para 2016).



Pérez y Gutiérrez se hicieron un nombre de adolescentes. Sergio llegó muy joven a Alemania y luego a Inglaterra, donde pilotó en la Fórmula BMW y después en la Fórmula 3. En 2008 se suponía que iba a probar un Honda de Fórmula 1, pero el japonés abandonó la etapa de GP y la prueba se quedó en nada.



Las buenas actuaciones de Pérez en la GP2 le valieron un contrato con Sauber. Sergio lo agradeció con tres podios (segundo en Sepang, tercero en Canadá, segundo en Monza). El año McLaren fue un desastre. Sergio se mudó a Force India después de sólo un año, donde terminó tercero tanto en Bahréin 2014 como en Sochi 2015.



En 2020, Pérez ganó el GP de Sakhir para Racing Point, tras lo cual Red Bull Racing lo trajo como compañero de establo de Max Verstappen. Sergio obligó ganando la carrera de ruta de Bakú en 2021, triunfando en Mónaco en 2022, Singapur el mismo año, Arabia Saudita en 2023 y luego una segunda vez en Bakú.



Gutiérrez fue ascendido de piloto de pruebas de Sauber en 2013 a piloto de carreras, pero solo pudo puntuar en Japón y fue sustituido a finales de 2014. Se fue a Ferrari, que se convertiría en el trampolín de su segunda carrera de GP. Pero su rendimiento en Haas no convenció y al mexicano no le ofrecieron contrato a finales de 2016. Después de eso, se sentó en el simulador de Mercedes. Pero el tren de la Fórmula 1 hacía tiempo que se había movido.



El balance: de seis mexicanos, cinco sumaron puntos (sólo Solana no lo hizo), tres mostraron mejores vueltas en carrera (Pedro Rodríguez, Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez), dos subieron al podio (Pérez y Pedro), dos pudieron ganar: el inolvidable Pedro Rodríguez y Pérez. Pérez fue tercero en el Mundial de 2022 y va camino de ser segundo en el de 2023.



Sergio, que ya ha subido 34 veces al podio, sigue soñando con lograr lo que se le negó a Pedro: triunfar en el GP de casa, en Ciudad de México.