GP du Mexique : Sergio Pérez en mission impossible

Le cinéma n'est pas la réalité. Dans les films "Mission Impossible", nous savons qu'Ethan Hunt (joué par Tom Cruise) va sauver le monde d'une manière ou d'une autre. Sa mission est en fin de compte Possible.

En Formule 1, en revanche, Sergio Pérez veut gagner son GP du Mexique. Et il veut devenir champion du monde. Pour y parvenir, il doit vaincre son compagnon d'écurie Red Bull Racing, Max Verstappen. Si Max n'est pas frappé par la vengeance de Montezuma (visite fréquente des toilettes silencieuses, vous savez) ou si sa voiture s'arrête, c'est mission impossible.

Le nombre de pilotes mexicains dans le championnat du monde de Formule 1 est restreint : seuls six représentants de ce pays d'Amérique centrale ont réussi à se hisser sur la grille de départ du Grand Prix. Deux d'entre eux, les frères Ricardo et Pedro Rodríguez, ont donné leur nom à l'Autódromo Hermanos Rodríguez.



Mais la piste mexicaine ne s'est pas toujours appelée ainsi. Elle n'a été rebaptisée qu'après la mort de Pedro dans les années 1970. Auparavant, elle s'appelait Magdalena Mixhuca, du nom du parc qui s'y trouvait, et cela remonte à l'église Santa María Magdalena Mixhuca, dédiée à sainte Marie-Madeleine. Chez les indigènes, le nom Mixhuca signifiait "lieu de naissance".



Les frères Rodríguez se sont fait un nom à l'adolescence - avec beaucoup de talent et une intrépidité absolue - et ont remporté de nombreux titres en motocyclisme avant de passer aux quatre roues.



Pedro conduisait déjà des voitures de course à l'âge de 13 ans, Ricardo à 15 ans. Ricardo a battu de nombreux records : plus jeune homme sur le podium au Mans (où on ne voulait pas le laisser concourir à cause de son jeune âge), plus jeune vainqueur de la Targa Florio.



Enzo Ferrari le voyait depuis longtemps comme un futur champion du monde. Lors de son troisième Grand Prix, sur l'impressionnante piste de Spa-Francorchamps, il aurait pu terminer troisième, mais il a dû céder sa place au leader de l'équipe, Phil Hill.



Enzo Ferrari ne s'est jamais pardonné d'avoir autorisé Ricardo à piloter une Lotus pour le premier GP du Mexique de 1962. Lors des essais de cette course qui ne comptait pas pour le championnat du monde, le jeune Rodríguez a fait une chute mortelle dans le virage surélevé de la Peraltada.



Il n'avait pas encore 21 ans.



Pedro, de deux ans son aîné, était le plus prudent. Il a rapidement été considéré comme un pilote de voiture de sport de classe mondiale, avec Ferrari, Ford et surtout la Porsche 917, il était imbattable certains jours.



En Formule 1, le timing n'était souvent pas bon. Il a piloté Cooper alors que l'écurie britannique était déjà en déclin (mais a remporté son premier Grand Prix à Kyalami en 1967), il a piloté Ferrari en 1969, lors d'une mauvaise année pour les Italiens, puis il est passé à BRM, tandis que Ferrari renouait avec le succès en 1970.



En Belgique, en 1970, Pedro a remporté sa deuxième victoire en GP.



En 1971, il se tue lors d'une course de voitures de sport dans la Ferrari 512 privée de Herbert Müller sur le Norisring. En l'espace de quelques mois, BRM a perdu ses deux pilotes vedettes, d'abord Pedro, puis Jo Siffert.



L'un des rivaux des frères était Moisés Solana. Il n'a disputé que deux de ses huit Grands Prix hors du Mexique (à savoir aux États-Unis) et n'a pas dépassé la 10e place lors de la course à domicile de 1964. La raison principale était le matériel médiocre. Solana a été le premier pilote de Formule 1 à porter le numéro 13 et était également un joueur de jai-lai de classe mondiale. Solana est mort dans une course de côte au Mexique en 1969 au volant d'une CanAm-McLaren.



Héctor Rebaque s'est d'abord acheté un siège chez Hesketh en 1977, a couru en 1978 et 1979 dans des Lotus privées et a été le compagnon d'écurie de Nelson Piquet chez Brabham à partir de 1980. En 1981, il termine dixième du championnat du monde (meilleur résultat : quatrième à Saint-Marin, en Allemagne et aux Pays-Bas), mais à la fin de la saison, le sponsor Parmalat veut un Italien dans la voiture de course. À tout juste 27 ans, Rebaque a démissionné après que sa carrière en IndyCar ne se soit pas déroulée comme il l'espérait.



Sergio Pérez et Esteban Gutiérrez sont des représentants de la génération kart kids, tous deux issus du programme de promotion de l'Escudería Telmex, Pérez a en outre été membre de l'académie des pilotes Ferrari (un accord qui a pris fin avec son contrat McLaren en 2013), Gutiérrez est devenu pilote d'essai Ferrari (ce qui lui a valu un cockpit dans la nouvelle équipe Haas pour 2016).



Pérez et Gutiérrez se sont fait un nom dès leur adolescence. Sergio est arrivé tout jeune en Allemagne, puis en Angleterre, où il a couru en Formule BMW, puis en Formule 3. En 2008, il aurait dû tester une Honda de Formule 1, mais les Japonais ont quitté la scène des GP et le test est tombé à l'eau.



Les bonnes performances de Pérez en GP2 ont débouché sur un contrat avec Sauber. Sergio l'a remercié en décrochant trois podiums (deuxième à Sepang, troisième au Canada, deuxième à Monza). L'année McLaren a été un désastre. Après seulement un an, Sergio a rejoint Force India, où il a terminé troisième à Bahreïn en 2014 et à Sotchi en 2015.



En 2020, Pérez a remporté le GP de Sakhir pour Racing Point, puis Red Bull Racing l'a fait venir pour être le compagnon d'écurie de Max Verstappen. Sergio l'a remercié en remportant la course sur route de Bakou en 2021, puis il a triomphé à Monaco en 2022, à Singapour la même année, en Arabie saoudite en 2023 et ensuite une deuxième fois à Bakou.



Gutiérrez est passé de pilote d'essai Sauber à pilote opérationnel en 2013, mais il n'a marqué des points qu'au Japon et a été remplacé fin 2014. Il est parti chez Ferrari, qui devait être le tremplin de sa deuxième carrière en GP. Mais ses performances chez Haas n'ont pas convaincu et le Mexicain n'a pas obtenu de contrat fin 2016. Il s'est ensuite assis dans le simulateur de Mercedes. Mais le train de la Formule 1 avait depuis longtemps poursuivi sa course.



Bilan : sur six Mexicains, cinq ont marqué des points (sauf Solana), trois ont réalisé les meilleurs tours en course (Pedro Rodríguez, Sergio Pérez et Esteban Gutiérrez), deux sont montés sur le podium (Pérez et Pedro), deux ont pu gagner : l'inoubliable Pedro Rodríguez et Pérez. Pérez a terminé troisième du championnat du monde en 2022 et est en passe d'atteindre la deuxième place finale en 2023.



Sergio, qui est monté 34 fois sur le podium, continue à rêver de réaliser ce que Pedro n'a pas pu faire : triompher au GP de Mexico, à domicile.