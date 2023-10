GP-Messico: Sergio Pérez con Mission Impossible

Il cinema non è la realtà. Nei film di Mission Impossible sappiamo che Ethan Hunt (interpretato da Tom Cruise) salverà in qualche modo il mondo. La sua missione è in definitiva Possibile.

In Formula 1, invece, Sergio Pérez vuole vincere il suo GP di casa in Messico. E vuole diventare campione del mondo. Per riuscirci, deve sconfiggere il suo compagno di scuderia della Red Bull Racing, Max Verstappen. Se Max non viene colpito dalla vendetta di Montezuma (frequenti visite al tranquillo gabinetto, si sa) o se la sua auto si rompe, è Mission Impossible.

Il numero di piloti messicani nel Campionato del Mondo di Formula 1 è piuttosto esiguo: solo sei rappresentanti del Paese centroamericano sono saliti sulla griglia di partenza del Gran Premio. Due di loro, i fratelli Ricardo e Pedro Rodríguez, hanno dato il loro nome all'Autódromo Hermanos Rodríguez.



Ma il circuito messicano non si è sempre chiamato così. È stato ribattezzato solo dopo la morte di Pedro, negli anni Settanta. Prima di allora si chiamava Magdalena Mixhuca, dal nome del parco che vi si trovava, e che a sua volta risaliva alla chiesa di Santa María Magdalena Mixhuca, dedicata a Santa Maria Maddalena. Il nome Mixhuca significava luogo di nascita per gli indigeni.



I fratelli Rodríguez si sono fatti un nome da adolescenti - con un grande talento unito a un'assoluta impavidità - e hanno vinto numerosi titoli nelle corse in moto prima di passare alle quattro ruote.



Pedro correva già in auto a 13 anni, Ricardo a 15. Ricardo ha battuto molti record: il più giovane uomo sul podio a Le Mans (dove all'inizio non volevano nemmeno farlo gareggiare a causa della sua giovane età), il più giovane vincitore della Targa Florio.



Enzo Ferrari lo vedeva già da tempo come futuro campione del mondo. Al suo terzo Gran Premio, sul tracciato impressionante di Spa-Francorchamps, sarebbe arrivato terzo, ma dovette cedere il posto al caposquadra Phil Hill.



Enzo Ferrari non si è mai perdonato di aver dato a Ricardo il via libera per guidare una Lotus nel primo GP del Messico del 1962. Durante le prove di questa gara non WRC, il giovane Rodríguez si schiantò alla morte nella curva Peraltada.



Non aveva nemmeno 21 anni.



Pedro, di appena due anni più grande, era quello più lucido. Fu subito considerato un pilota di auto sportive di livello mondiale: con la Ferrari, la Ford e soprattutto con la Porsche 917, in certi giorni era imbattibile.



In Formula 1, spesso i tempi non erano quelli giusti. Guidò la Cooper quando la scuderia britannica era già in declino (ma vinse il suo primo Gran Premio a Kyalami nel 1967), guidò la Ferrari nel 1969, in un anno negativo per gli italiani, poi passò alla BRM, mentre la Ferrari ebbe di nuovo successo nel 1970.



Nel 1970 Pedro ottiene la sua seconda vittoria in un GP in Belgio.



Nel 1971 rimase ucciso in una gara di auto sportive con la Ferrari 512 privata di Herbert Müller al Norisring. La BRM perse entrambi i piloti di punta nel giro di pochi mesi, prima Pedro e poi Jo Siffert.



Uno dei rivali dei fratelli era Moisés Solana. Solo due dei suoi otto Gran Premi non furono disputati in Messico (precisamente negli Stati Uniti), mentre nella gara di casa del 1964 non andò oltre il 10° posto. Il motivo principale era il materiale mediocre. Solana fu il primo pilota di Formula 1 a partire con il numero 13 e fu anche un giocatore di livello mondiale nello sport del lancio del jai alai. Solana morì in una gara di montagna in Messico nel 1969 a bordo di una CanAm-McLaren.



Héctor Rebaque acquistò per la prima volta un sedile con Hesketh nel 1977, gareggiò su Lotus private nel 1978 e 1979 e dal 1980 fu compagno di scuderia di Nelson Piquet alla Brabham. Nel 1981 arrivò decimo nel Campionato del Mondo (miglior risultato: quarto posto a San Marino, in Germania e nei Paesi Bassi), ma alla fine della stagione lo sponsor Parmalat volle un italiano sulla macchina da corsa. A soli 27 anni, Rebaque si dimise dopo che la carriera in IndyCar non andò come sperato.



Sergio Pérez ed Esteban Gutiérrez sono rappresentanti della generazione dei bambini del karting, entrambi provenienti dal programma di sviluppo della Escudería Telmex; Pérez è stato anche membro dell'accademia piloti Ferrari (un accordo che si è concluso con il suo contratto con la McLaren nel 2013), Gutiérrez è diventato collaudatore della Ferrari (il che gli è valso una cabina di pilotaggio nel nuovo team Haas per il 2016).



Pérez e Gutiérrez si sono fatti conoscere da adolescenti. Sergio è arrivato in Germania da giovanissimo, poi in Inghilterra, dove ha guidato la Formula BMW e poi la Formula 3. Nel 2008 avrebbe dovuto testare una Honda di Formula 1, ma i giapponesi hanno abbandonato la fase dei GP e il test è saltato.



Le buone prestazioni di Pérez in GP2 hanno portato a un contratto con la Sauber. Sergio li ha ringraziati con tre podi (secondo a Sepang, terzo in Canada, secondo a Monza). L'anno in McLaren fu un disastro. Dopo un solo anno, Sergio è passato alla Force India, dove è arrivato terzo sia in Bahrain 2014 che a Sochi 2015.



Nel 2020, Pérez ha vinto il GP di Sakhir per la Racing Point, dopo di che la Red Bull Racing lo ha portato come compagno di scuderia di Max Verstappen. Sergio lo ha accontentato vincendo la gara su strada di Baku nel 2021, trionfando a Monaco nel 2022, a Singapore nello stesso anno, in Arabia Saudita nel 2023 e poi una seconda volta a Baku.



Nel 2013 Gutiérrez è stato promosso da collaudatore della Sauber a pilota da corsa, ma è riuscito a ottenere punti solo in Giappone ed è stato sostituito alla fine del 2014. Passò alla Ferrari, che sarebbe diventata il trampolino di lancio per la sua seconda carriera da GP. Ma le sue prestazioni alla Haas non sono state convincenti e al messicano non è stato offerto un contratto alla fine del 2016. In seguito, si è seduto al simulatore della Mercedes. Ma il treno delle corse di Formula 1 era già passato da tempo.



Il bilancio: di sei messicani, cinque hanno ottenuto punti (solo Solana non li ha ottenuti), tre hanno fatto registrare i migliori giri in gara (Pedro Rodríguez, Sergio Pérez ed Esteban Gutiérrez), due sono saliti sul podio (Pérez e Pedro), due sono riusciti a vincere: l'indimenticabile Pedro Rodríguez e Pérez. Pérez si è classificato terzo nel Campionato del Mondo del 2022 e sta per arrivare secondo nel 2023.



Sergio, ora 34 volte sul podio, continua a sognare di ottenere ciò che a Pedro è stato negato: trionfare nel GP di casa a Città del Messico.