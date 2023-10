GP-Mexicana: Sergio Pérez com Missão Impossível

O cinema não é a realidade. Nos filmes da Missão Impossível, sabemos que Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) irá, de alguma forma, salvar o mundo. A sua missão é, em última análise, Possível.

Na Fórmula 1, no entanto, Sergio Pérez quer ganhar o seu GP caseiro no México. E quer tornar-se campeão do mundo. Para o conseguir, tem de derrotar o seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Max Verstappen. Se Max não for atingido pela vingança de Montezuma (visitas frequentes ao banheiro silencioso, você sabe) ou seu carro quebrar, é Missão Impossível.

O número de pilotos mexicanos no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 é razoável: apenas seis representantes do país da América Central conseguiram entrar na grelha de partida dos Grandes Prémios. Dois deles, os irmãos Ricardo e Pedro Rodríguez, deram o seu nome ao Autódromo Hermanos Rodríguez.



Mas a pista mexicana nem sempre teve esse nome. Só passou a chamar-se assim após a morte de Pedro, na década de 1970. Antes disso, chamava-se Magdalena Mixhuca, em homenagem ao parque ali existente, que por sua vez remonta à igreja de Santa María Magdalena Mixhuca, dedicada a Santa Maria Madalena. O nome Mixhuca significava local de nascimento para os indígenas.



Os irmãos Rodríguez fizeram fama na adolescência - com muito talento aliado a um destemor absoluto - e ganharam numerosos títulos em corridas de motas antes de passarem para as quatro rodas.



Pedro já corria com carros aos 13 anos, Ricardo aos 15. Ricardo bateu muitos recordes: o homem mais jovem a subir ao pódio em Le Mans (onde nem sequer quiseram que ele competisse no início devido à sua juventude), o mais jovem vencedor da Targa Florio.



Enzo Ferrari há muito que o via como o futuro campeão do mundo. No seu terceiro Grande Prémio, na imponente pista de Spa-Francorchamps, teria terminado em terceiro, mas teve de ceder o seu lugar ao chefe de equipa Phil Hill.



Enzo Ferrari nunca se perdoou por ter dado autorização a Ricardo para conduzir um Lotus no primeiro GP do México de 1962. Durante os treinos desta corrida que não era do WRC, o jovem Rodríguez despistou-se até à morte na curva Peraltada.



Ainda nem sequer tinha 21 anos.



Pedro, apenas dois anos mais velho, era o mais sensato. Rapidamente foi considerado como um piloto de carros desportivos de classe mundial, com Ferrari, Ford e especialmente com o Porsche 917, era imbatível em certos dias.



Na Fórmula 1, o timing muitas vezes não era o correto. Conduziu a Cooper quando a equipa britânica já estava em declínio (mas ganhou o seu primeiro Grande Prémio em Kyalami, em 1967), conduziu a Ferrari em 1969, num ano mau para os italianos, depois mudou para a BRM, enquanto a Ferrari voltou a ter sucesso em 1970.



Pedro obteve a sua segunda vitória num GP na Bélgica em 1970.



Em 1971, morre numa corrida de carros desportivos no Ferrari 512 privado de Herbert Müller em Norisring. A BRM perde os dois pilotos estrela no espaço de poucos meses, primeiro Pedro e depois Jo Siffert.



Um dos rivais dos irmãos é Moisés Solana. Apenas dois dos seus oito Grandes Prémios não foram disputados no México (nomeadamente nos Estados Unidos), não indo além do 10º lugar na sua corrida caseira em 1964. A razão principal foi o material medíocre. Solana foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a começar com o número 13 e foi também um jogador de classe mundial no desporto de lançamento de jai alai. Solana morreu numa corrida de montanha no México, em 1969, num CanAm-McLaren.



Héctor Rebaque comprou pela primeira vez um lugar na Hesketh em 1977, competiu em Lotus de competição privada em 1978 e 1979 e, a partir de 1980, foi companheiro de estábulo de Nelson Piquet na Brabham. Em 1981, terminou em décimo lugar no Campeonato do Mundo (melhor resultado: quarto em San Marino, Alemanha e Holanda), mas no final da época o patrocinador Parmalat queria um italiano no carro de corrida. Com apenas 27 anos, Rebaque demitiu-se depois de a carreira na IndyCar não ter corrido como esperado.



Sergio Pérez e Esteban Gutiérrez são representantes da geração dos miúdos do karting, ambos do programa de desenvolvimento da Escudería Telmex, Pérez foi também membro da academia de pilotos da Ferrari (um acordo que terminou com o seu contrato com a McLaren em 2013), Gutiérrez tornou-se piloto de testes da Ferrari (o que lhe valeu um cockpit na nova equipa Haas para 2016).



Pérez e Gutiérrez tornaram-se famosos quando eram adolescentes. Sergio veio para a Alemanha ainda muito jovem, depois para Inglaterra, onde conduziu a Fórmula BMW e depois a Fórmula 3. Em 2008, era suposto testar um Honda de Fórmula 1, mas os japoneses abandonaram a etapa de GP e o teste não se realizou.



As boas prestações de Pérez na GP2 levaram-no a assinar um contrato com a Sauber. Sergio agradeceu-lhes com três pódios (segundo em Sepang, terceiro no Canadá, segundo em Monza). O ano da McLaren foi um desastre. Sergio mudou-se para a Force India após apenas um ano, onde terminou em terceiro lugar tanto no Bahrein 2014 como em Sochi 2015.



Em 2020, Pérez ganhou o GP de Sakhir para a Racing Point, após o que a Red Bull Racing o trouxe como companheiro de Max Verstappen. Sergio agradeceu ao vencer a corrida de estrada de Baku em 2021, triunfando no Mónaco em 2022, em Singapura no mesmo ano, na Arábia Saudita em 2023 e depois uma segunda vez em Baku.



Gutiérrez foi promovido de piloto de testes da Sauber em 2013 a piloto de corridas, mas só conseguiu marcar pontos no Japão e foi substituído no final de 2014. Foi para a Ferrari, que viria a ser o trampolim para a sua segunda carreira num GP. Mas o seu desempenho na Haas não foi convincente e o mexicano não recebeu qualquer proposta de contrato no final de 2016. Depois disso, sentou-se no simulador da Mercedes. Mas o comboio da Fórmula 1 já tinha partido há muito tempo.



Conclusão: dos seis mexicanos, cinco marcaram pontos (só Solana não o fez), três fizeram as melhores voltas (Pedro Rodríguez, Sergio Pérez e Esteban Gutiérrez), dois estiveram no pódio (Pérez e Pedro), dois conseguiram vencer: o inesquecível Pedro Rodríguez e Pérez. Pérez terminou em terceiro no Campeonato do Mundo de 2022 e está a caminho de terminar em segundo em 2023.



Sergio, agora 34 vezes no pódio, continua a sonhar em alcançar o que foi negado a Pedro - triunfar no GP em casa na Cidade do México.