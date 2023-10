Alerte au Mexique : la technique de la Formule 1 dans le rouge

Nous sommes à la veille du week-end du GP du Mexique, qui se déroulera à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, au cœur de la ville de Mexico. Et ici, rien n'est comme d'habitude, car le circuit situé en altitude pose quelques problèmes de réflexion aux techniciens.

L'altitude a une influence sur tout ce que fait une écurie de course. Tout est lié à la quantité de particules en suspension dans l'air et à la densité de l'air à cette altitude donnée. Plus on est haut dans l'atmosphère, plus l'air est raréfié. Cela s'explique par le fait que l'air a un poids et que plus on se rapproche du niveau de la mer, plus l'air est comprimé vers le bas. Cela se traduit par un air plus dense et plus de particules d'air.

À 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a environ 25 pour cent de densité d'air en moins qu'au niveau de la mer. Il y a donc un quart d'oxygène en moins.

Quand on parle d'une voiture de Formule 1, il y a de nombreux facteurs décisifs pour qu'elle fonctionne correctement. En voici trois : L'aérodynamique, le refroidissement et les unités de propulsion. Ces éléments sont fortement influencés par la quantité d'air dont ils disposent. Moins d'air signifie donc des performances différentes.



En raison de la faible densité de l'air, la résistance à l'air d'une voiture de Formule 1 est beaucoup plus faible à Mexico. La voiture doit pousser moins de particules d'air hors de son chemin, de sorte qu'elle coupe l'air plus rapidement et avec moins d'interruptions. C'est pourquoi les voitures sont si rapides dans les lignes droites à Mexico. La vitesse maximale est encore plus élevée qu'à Monza (350 km/h), bien que l'on roule avec un appui total.



Cependant, moins de particules d'air ont aussi pour effet de générer moins d'appui, car moins d'air pousse la voiture vers la chaussée. En fait, la perte de déportance au Mexique est d'environ 25 pour cent en raison de l'altitude.



Il en résulte l'utilisation de la spécification de force descendante la plus élevée - au niveau de l'aile de Monaco - mais qui, en raison du manque de densité de l'air, génère le même niveau d'appui (ou même un peu moins) que l'aile de Monza.



Le fonctionnement du refroidissement consiste à faire passer les particules d'air plus froid par les entrées d'air de refroidissement et à absorber la chaleur des composants avant de la rejeter sous forme d'air chaud à l'arrière de la voiture. En raison de l'altitude, moins d'air passe donc par les radiateurs, les prises d'air et les conduits. Il en résulte un refroidissement plus faible, ce qui fait que différents éléments de la voiture, comme le groupe motopropulseur et les freins, deviennent plus chauds ou nécessitent des canaux beaucoup plus grands pour être suffisamment refroidis.



Bien sûr, les équipes essaient d'ouvrir le plus possible les sorties de refroidissement de la voiture en agrandissant les prises d'air et les canaux pour y faire entrer plus de particules d'air. Mais cela réduit la performance aérodynamique et augmente en même temps la résistance à l'air de la voiture. Il faut donc trouver un équilibre.



Refroidir correctement la voiture est probablement le plus grand défi au Mexique. Avec le groupe motopropulseur moderne, le manque de débit massique d'air limite le potentiel de refroidissement. Il faut donc une gestion minutieuse pour garantir la fiabilité.



Une surchauffe des freins peut entraîner une usure plus rapide ou une vitrification (la surface brûle et devient brillante, ce qui réduit la friction). En outre, la rotation du turbo à des vitesses élevées provoque une contrainte mécanique supplémentaire sur les turbines ainsi que sur les éléments de compression.



Autant de questions délicates que les équipes doivent prendre en compte, surveiller et auxquelles elles doivent réagir. Et tout cela contribue à l'excitation et au défi du Grand Prix du Mexique.



GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari



Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10